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俄羅斯專家：中國幫助俄羅斯突破西方「鐵幕」

中央社／ 台北23日電

俄烏戰爭爆發逾3年，中國不但從未譴責俄羅斯，在俄羅斯遭受西方制裁時，兩國貿易更創新高。俄羅斯專家表示，中國幫助俄羅斯突破了西方國家的「鐵幕」，並協助俄方重構進出口政策。

俄羅斯於2022年2月入侵烏克蘭後不久，美國、英國及歐盟等國家對俄羅斯實施制裁。俄羅斯與西方國家關係緊張，出現隔閡和對峙的局面。

俄羅斯衛星通訊社23日報導，俄羅斯科學院中國與現代亞洲研究所所長巴巴耶夫（Kirill Babaev）受訪時表示，在烏克蘭戰爭初期，當俄羅斯西部邊境突然出現「鐵幕」、亟需全面重構自己的進出口政策時，中國給予俄羅斯重大幫助，俄羅斯政府也迅速完成了國家經濟重構。

巴巴耶夫表示，「中國確實領會了這一點，並施以援手，這既是俄羅斯外交的重大成就，也是俄中關係發展的重要里程碑」。

巴巴耶夫表示，俄烏戰爭前歐洲占俄羅斯貿易額比重為55%，如今中國在俄羅斯外貿總額中比重35%至40%，俄羅斯的貿易結構更加均衡。俄羅斯正在推動進出口多元化，著力深化與東協國家、印度及中東各國的關係。

今年1月外媒報導，據中國海關的數據，中國與俄羅斯2024年進出口貿易總額達2448.19億美元，年增1.9%，再創歷史新高。

美國總統川普（Donald Trump）今年1月底重返白宮以來，一直試圖促成俄烏之間永久停火，但至今未能從俄方爭取到任何重大讓步。此前俄羅斯對烏克蘭發動最大規模空襲，川普罕見譴責俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin），並表示會考慮加強對俄的制裁。

關係 俄羅斯 俄烏戰爭

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