快訊

繁星錄取台大醫！學霸少女學檔「科展作品爆抄襲」 科教館：撤銷獲獎資格

韓女團成員遭羞辱趕人 「阿家生蠔」還原始末：不受尊重才沒有好臉色

以牙還牙！伊朗伊斯蘭革命衛隊揚言報復美國參戰

中國24日將宣布9/3在北京閱兵 普亭將出席

中央社／ 台北23日電

中國國新辦今天宣布，將於明天上午10時舉行記者會，宣布中國官方將舉辦「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年紀念活動」，由中共中宣部副部長胡和平等官員說明活動整體規劃。預料中國官方可望於9月3日在北京舉行閱兵。

此外，俄羅斯塔斯社（TASS）22日報導，俄羅斯總統助理鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）表示，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）將於8月31日至9月3日訪問中國，其中9月3日就將出席上述活動，形同證實普亭將出席中國當日在北京舉行的閱兵。

今年5月9日，習近平應邀出席在莫斯科紅場舉行的「紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利」80週年閱兵。俄媒當時報導，普亭5月8日表示，感謝習近平邀請他參加「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年紀念活動」，並指很高興以此為契機再次對中國進行正式訪問。

2015年，中國官方首度選擇9月3日在北京天安門城樓前的長安大街，以「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利70週年紀念活動」為名舉行中外聯合閱兵，參加閱兵的部隊除中共解放軍外，俄羅斯等國也派遣規模不一的部隊參與。而當時普亭也曾應邀出席閱兵式。

蒲亭 抗日戰爭 俄羅斯

延伸閱讀

美國閱兵步伐不整齊被酸「像散步」 退伍士兵曝原因幫辯護

影／閱兵不再踢正步 陸官101周年校慶展現學生精實訓練

人算不如天算！川普的壽辰閱兵美夢由於這原因恐怕辦不成

美智庫：俄羅斯在烏克蘭戰爭傷亡人數已接近100萬

相關新聞

伊朗擬關閉荷莫茲海峽 陸外交部籲推動衝突降級

針對有報導稱伊朗議會贊成關閉荷莫茲海峽（又譯荷姆茲海峽），大陸外交部23日呼籲國際社會推動衝突降級，防止地區局勢動盪對全球經濟發展造成更大...

陸稱已自伊朗已撤出3125人 包括香港和台灣人

大陸外交部發言人郭嘉昆表示，已有3,125名中國公民從伊朗安全撤離，其中包含香港人和台灣人。但郭嘉昆並未進一步透露，當中...

伊朗恐關閉荷莫茲海峽 陸外交部籲推動衝突降級

針對伊朗可能關閉荷莫茲海峽（又譯荷姆茲海峽），大陸外交部發言人郭嘉昆23日下午在例行記者會中表示，波斯灣及其附近水域是重要的國際貨物和能源...

魯比歐籲北京出手 阻止伊朗關閉荷莫茲海峽

針對伊朗可能封鎖荷莫茲海峽（又譯荷姆茲海峽），以報復美國21日空襲伊朗核設施，美國國務卿魯比歐呼籲北京當局，協助阻止伊朗關閉荷莫茲海峽。

賴總統團結十講 陸學者：他想團結走完台獨最後一里路

賴總統22日發表「團結國家十講」中的第一講，談論「國家」議題，並重申「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，且強調台灣早在...

以伊衝突／中國無力派兵只能撤僑？ 被指在中東難作為

美軍轟炸伊朗震驚全球，中國外交部昨晚發聲明強烈譴責美國，呼籲衝突當事方、尤其是以色列盡快停火。中國也加速撤僑，昨還發布題...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。