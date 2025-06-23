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魯比歐籲北京出手 阻止伊朗關閉荷莫茲海峽

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
美國國務卿魯比歐呼籲北京當局，協助阻止伊朗關閉荷莫茲海峽。（路透）
美國國務卿魯比歐呼籲北京當局，協助阻止伊朗關閉荷莫茲海峽。（路透）

針對伊朗可能封鎖荷莫茲海峽（又譯荷姆茲海峽），以報復美國21日空襲伊朗核設施，美國國務卿魯比歐呼籲北京當局，協助阻止伊朗關閉荷莫茲海峽。

荷莫茲海峽連接波斯灣和印度洋，是一條至關重要的水道，全球約五分之一的石油貿易經由該航道運輸。荷莫茲海峽一旦關閉或供應受到任何干擾，都可能導致油價飆升。

針對伊朗將封鎖荷莫茲海峽一事，魯比歐表示：「我鼓勵中國政府立即就此事與伊朗聯繫，因為中國對通過荷莫茲海峽的石油高度依賴。」

他強調，若伊朗封鎖該海域，將是「經濟自殺」，並嚴正警告：「這將是一個極嚴重的錯誤。」

兼任國家安全顧問的魯比歐說：「我勸告北京的中國政府就此事向他們（指伊朗）進行呼籲，因為他們（指中國）高度依賴荷莫茲海峽取得所需石油。」

「如果他們這樣做，那將是另一嚴重錯誤。如果他們這樣做，這無異於經濟自殺。我們保留因應這個問題的選項，但其他國家也應該予以研議。這對其他國家經濟造成的傷害將會比我們更嚴重許多。」

魯比歐表示，封鎖這個海峽之舉將使情勢大幅升級，美國和其他國家應該做出回應。

荷莫茲海峽 美國 伊朗

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