賴總統團結十講 陸學者：他想團結走完台獨最後一里路

賴總統22日發表「團結國家十講」中的第一講，談論「國家」議題，並重申「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，且強調台灣早在信史、有文字以前就有「獨立的生態系」。大陸學者解讀，賴清德是要號召台灣民眾「團結走完台獨最後一里路」。

廈門大學台灣研究院教授唐永紅23日向本報分析指出，（團結國家十講第一講內容）這些本來就是賴的一貫立場、主張，但他選擇這個時間點上把這些完整的系統論述出來。唐永紅認為，3月13日賴宣布大陸為「境外敵對勢力」，（就職）一周年（5月20日）的時候他沒有再去做進一步的強硬的表態，但是現在就開始系統的論述了，從「國家」概念論述起。

唐永紅分析，賴是看到島內（指台灣內部）有民意基礎的，島外有相關勢力的支持，特別是美國的一些勢力的支持，他還看到中美矛盾的性質有變化，所以他也知道美國這個時候又會打台灣牌，同時美國為了自己的利益，很多地方是會出手的，包括剛剛打了伊朗的核設施基地，所以賴清德覺得覺得美國還是可以繼續依靠和利用的。

在內有民意基礎，外有國際勢力的的時機，賴對台獨的政治企圖問題上會做一個比較完整的論述，對民進黨來說，台灣已經是一個獨立的國家，但這個國家的功能沒有正常化，原因是被「中國」所打壓，現在進一步講5個威脅，所謂國家主權、國家安全等等。

唐永紅指出，賴係在用這種論述來號召島內（台灣）民眾「團結走完台獨最後一里路」，也藉由這樣的宣誓，讓國際社會支持他、讓美西方進一步認為，「將來兩岸要統一的話，就是大陸『侵略』台灣，因為台灣是一個國家」。

至於後續會有更多實際的政策推廣？唐永紅指出，總體方向一直在做，具體做什麼事情，要結合著當時的環境條件，比如一周年的時候，外界認為賴「好像比較軟」，其實那個時間點上之所以沒有再做進一步強硬的論述，也是受到內外一定的壓力，其中內部有民意反彈壓力，因為多數民眾還是不希望發生戰爭、希望兩岸和平，外部有美國可能給他的壓力，現階段美國還不希望台海馬上就有事，因為有俄烏問題、巴以衝突、印巴衝突、現在又中東問題都纏住美國的，美國騰不出手來，美國也沒有實力同時開啟東西兩線（戰場），但唐永紅強調，實際上賴在之前「把可以講的東西都已經講完了」，包括兩國論、境外敵對勢力等等。

唐永紅認為，現在賴清德是「能做什麼事情就做什麼事情」，包括3月13日「賴十七條」等等，都已經在實踐中了，接下來應該會在台灣「總動員」，打統獨牌、主權牌、抗中保台牌，也有助於綠營的大罷免，包括通過大罷免實現「完全執政」，有助於他推進台獨目標，也有助於他今後的各種選舉，從2026年到2028年。

所以，在兩岸這一塊，一定是「賴十七條」繼續推，未來威脅、恐嚇、阻礙，減少兩岸的人文社會層面的交流，「肯定是會進一步的」，在國際上則「肯定會進一步跟對大陸不友好的美西方勢力做進一步的勾連」。