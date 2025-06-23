快訊

市長夢碎！林岱樺涉案遭起訴身型明顯消瘦 競選團隊幾乎崩解

來澎湖玩遭名店挑釁？南韓女團成員直呼「我想回家」 縣長說話了

破零！罷綠委李坤城「突襲送件」 領銜人：二階連署份數一定夠

中國反不正當競爭法修訂 擬強化約束內捲式競爭

中央社／ 上海23日電

中國反不正當競爭法修訂草案即將二審，將強化約束、整治「內捲式」競爭，新增條款包括禁止平台經營者強制商家低於成本銷售、禁止大型企業等經營者濫用自身優勢地位等。

全國人大常委會法制工作委員會23日上午召開發言人記者會。全國人大常委會法工委發言人黃海華表示，14屆全國人大常委會第16次會議於24至27日在北京舉行，反不正當競爭法修訂草案擬提請常委會會議進行二次審議。

第一財經23日報導指出，反不正當競爭法在1993年公布實施，分別在2017年、2019年有過修訂。2024年12月、14屆全國人大常委會對於反不正當競爭法修訂草案進行初次審議，將於這週迎來二審。

報導指出，反不正當競爭法修訂草案回應目前行業充斥內捲式競爭（指過度競爭導致內耗）問題，新增條款包括明確禁止平台經營者強制商家低於成本銷售、禁止大型企業等經營者濫用自身優勢地位損害中小企業合法權益等行為。

綜合整治內捲式競爭於今年兩會期間首次寫入政府工作報告，國家發改委、國家市場監管總局等部門近期也對整治內捲式競爭有所部署、表態。

黃海華介紹，這次反不正當競爭法修訂草案二次審議稿將在整治內捲式競爭方面作出修改。他表示，將貫徹黨中央綜合整治內捲式競爭的精神，增加關於公平競爭審查制度的規定，完善治理平台內捲式競爭方面等規定。

反不正當競爭法修訂草案二次審議稿其他主要修改，包括完善反不正當競爭工作協調機制相關規定、明確市場監管部門的反不正當競爭工作職責、完善平台經營者處置平台內經營者不正當競爭行為的義務與其他等多項。

延伸閱讀

中國代表安理會發言 譴責美襲伊朗擔憂事態失控

陸安理會譴責美國襲擊伊朗：嚴重違反聯合國憲章及國際法

經部3-3期草案將公布 風電業者憂：反而搞死3-1期、3-2期

高雄大林蒲遷村地啟動都計變更 26日說明會將延期

相關新聞

賴總統團結十講 陸學者：他想團結走完台獨最後一里路

賴總統22日發表「團結國家十講」中的第一講，談論「國家」議題，並重申「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，且強調台灣早在...

以伊衝突／中國無力派兵只能撤僑？ 被指在中東難作為

美軍轟炸伊朗震驚全球，中國外交部昨晚發聲明強烈譴責美國，呼籲衝突當事方、尤其是以色列盡快停火。中國也加速撤僑，昨還發布題...

被六大門派圍攻？伊朗駐中使館發文引用金庸小說掀熱議

中東局勢升高，伊朗駐中國大使館近日透過官方微博發文，疑似引用金庸「倚天屠龍記」裡明教的口號，是否藉此表明殉教決心，引起關...

遼寧艦亮劍西太平洋 殲15掛實彈升空 驅離4架外國軍機

中國海軍航母遼寧艦、山東艦航母編隊近日赴西太平洋等海域開展訓練，受到外媒高度關注。官媒央視首度釋出此次遼寧艦「亮劍西太」...

李家超：夏寶龍促香港拆牆鬆綁「做好自己的事」

香港國安法公布實施五周年，港澳事務辦公室主任夏寶龍昨日結束五天的訪港行程。特首李家超引述夏寶龍稱，香港在發展方面要「拆牆...

中海警船巡航釣島不間斷 連續216天創紀錄

日本海上保安廳巡邏船昨發現中國海警局4艘船隻在釣魚島列嶼（日稱尖閣諸島）周邊日本「領海」外側的毗連區航行。這是日本連續2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。