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對晶片商在中國業務可能受限 南韓將向美表達擔憂

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
南韓將表達對於美國可能限制晶片商在中國大陸業務的擔憂。（路透）
南韓將表達對於美國可能限制晶片商在中國大陸業務的擔憂。（路透）

南韓首席貿易談判代表、產業通商資源部通商交涉本部長呂翰九22日表示，他本周在華盛頓會見美國官員就關稅進行第3輪雙邊技術性談判時，將表達對於美國可能限制晶片商在中國大陸業務的擔憂。

《華爾街日報》稍早時引述知情人士稱，美國官員已通知台積電、三星電子、SK海力士等半導體公司，美方計劃取消能讓這些公司在中國大陸使用美國技術的豁免。

呂翰九表示，「我會（向美方）轉達產業界的憂慮，並將竭盡全力處理此事。」

呂翰九也指出，有鑑於美國當前的政治與經濟不確定性，首爾當局可能無法在7月截止日期前達成貿易協議。這意味貿易談判可能會持續到7月8日之後。

與此同時，南韓國會韓中議員聯盟代表團本周一至周四（23日至26日）將訪問上海和杭州，以了解中國人工智能（AI）和機器人等高新產業領域的發展。

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