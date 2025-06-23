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港媒：北京與長和就出售海外港口事宜保持溝通

中央社／ 香港23日電

據報導，北京中央與香港李嘉誠家族控制的長江和記實業有限公司仍就出售海外港口一事保持接觸。

中共中央港澳工作辦工作室主任夏寶龍上週來港考察調研，期間邀請了各重要企業家族的代表進行座談，唯獨沒有李嘉誠家族的人，令人猜測雙方的關係已因長和出售海外港口事宜而陷入決裂。

香港經濟日報今天在報導中引述權威商界人士說，長和賣港口風波仍未平息，長和或李家代表沒有出席這次座談會，是意料之內。

但報導指出，據了解，北京和長和仍保持溝通；值得注意的是，夏寶龍5月12日在澳門考察調研期間，曾隔海向「港澳工商界和企業家」喊話，強調「資本無國界，商人有祖國」，長和其後發出聲明，強調「（出售港口）絕不可能在任何不合法或不合規的情況下進行」。

報導形容長和發出的聲明十分重要。

夏寶龍上週來港考察調研5天，昨天離港。在港期間，他曾與工商、金融界代表進行座談，本地四大企業家族之中，獨缺李嘉誠家族的代表。

去年11月，夏寶龍在深圳與29位香港工商界代表進行座談，當時與會者包括李嘉誠的次子、盈科拓展主席李澤楷。

據報導，長和出售港口風波於3月爆發後，港澳辦先後在其官網轉載了16篇相關報導或批評文章，但4月29日以後未再轉發。

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