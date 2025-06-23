民調：港府及特首民意滿意度均逾65%

在香港主權轉移即將踏入28週年之際，一項民調顯示，受訪港人對港府和行政長官李家超的滿意度都超過65%，這也是歷屆政府和特首少有的高滿意度。

星島日報本月中以網上問卷形式訪問了1萬66人，主要詢問市民是否滿意本屆特區政府和特首的整體工作表現。

結果顯示，對特區政府表示「滿意」的受訪者達55%，表示「非常滿意」的有11%，即合共66%受訪者滿意政府表現；受訪者對特首的「滿意」度為54%，另有15%「非常滿意」，兩者合共69%。

報告指出，去年6月同一項調查顯示，受訪市民對政府及特首的滿意度分別為65.9%及68%。換言之，這兩個指標今年更勝去年。

本屆特區政府和特首上任至今已有3年，民調結果指出，對於政府及特首過去實施的眾多政策和措施之中，受訪者最支持的是新落成的九龍啟德體育園舉辦了多場演唱會和體育活動，占17%，最不滿政府的表現是財政赤字嚴重。