新加坡總理黃循財抵達北京 展開上任後首度訪華行程

根據新加坡總理黃循財在社交平台「X」帳號9時發布的消息，黃循財已於23日上午抵達北京，由大陸司法部長賀榮到機場接機。中國大陸也是黃循財5月就職後，在東協之外出訪的首個國家。黃循財預計與大陸國家主席習近平、總理李強，以及全國人大常委會委員長趙樂際會面。

據新加坡總理公署發布的文告，今年適逢新中建交35周年，黃循財此次訪問將重申新中兩國持續加強雙邊關係的共同承諾。

大陸外交部發言人郭嘉昆20日在例行記者會上表示，「中國和新加坡是友好近鄰和重要合作夥伴。」黃循財5月就職後將中國作為東協外首訪國家，充分體現了對發展中新關係的高度重視。

這是黃循財首次以新加坡總理的新身分訪問中國，陪同黃循財出訪的還有新加坡外交部長維文、永續發展與環境部部長兼貿工部主管貿易關係部長傅海燕、交通部代部長兼財政部高級政務部長蕭振祥等人。

根據新加坡總理公署22日公告，黃循財除在北京與大陸領導人舉行會晤外，還將前往天津出席世界經濟論壇新領軍者年會（夏季達沃斯論壇）。

華東師範大學亞太研究中心執行主任陳弘接受《環球時報》採訪時表示，從新加坡在一些敏感議題上的表態可以看出，其戰略立場是一貫的、穩健的，而且強調務實，對中國與中國的發展都有比較正確的認知，同時在積極尋找互利合作的方向。

陳弘認為，黃循財此訪不僅僅是一個禮節性的訪問，而是更具實質性的推動力。在面對全球經濟不確定性，以及地緣形勢緊張的背景下，此次訪問對深化雙邊合作、重塑地區穩定性起到積極作用。