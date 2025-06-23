陸學者：賴政府正在推動具「特務政治」特徵的整肅運動

賴政府針對公務員的國安審查已經啟動，北京聯合大學政治學研究所所長、台灣研究院教授朱松嶺指出，加上此前針對民眾、企業等主體實施的「綠色恐怖」手段，種種跡象已然表明，賴當局推動具有「特務政治」特徵權力整肅工程的雛形可能已經出現。

朱松嶺表示，所謂「特務政治」，指的是通過不合理的強力、高壓手段對政治領域或社會特定群體進行系統性監控和控制，壓縮輿論空間、壓制民意，以達到甚至清除官僚體系內部乃至社會層面內部異見力量、維持統治集團統治的目的。

在環球時報23日的文章中，朱松嶺指出，首先，賴當局召開的「國安簡報會」並未對外公開議程與出席名單，顯然是在迴避監督機制。

據稱，會議重點之一是研議「對內防滲透對外保政權」，相關討論包含對「中共代理人」的識別標準與處置機制。其次，對公務員的「國安審查機制」施行範圍已不限涉密崗位，而是逐漸擴展至基層公務系統。

朱松嶺稱，此舉無異於將行政體系全面「民進黨化」，把台灣公務員從「文官中立」推向「政治附庸」，其標準不清、程序不明，與民進黨所標榜的「民主」「進步」精神背道而馳，極為諷刺。

文章指出，賴當局還試圖推動對特定社會團體、媒體與學校進行所謂「意識形態清查」，更是試圖借「反滲透」之名，行打壓異己之實。這一整套動作，儼然是一種對體制外在野力量的系統性圍堵，台灣民眾的正常權利空間正在急劇收縮。

朱松嶺認為，賴清德當局此時出手推動「特務政治」不是其聲稱的所謂「保衛台灣安全」，而是源於對自身政治困境的深度焦慮。從執政邏輯、內部局勢、外部環境三大層面看，賴當局的真實意圖不過是強化統治、穩固權力、向外邀寵，其一舉一動皆為私利所驅，「特務政治」可能將成為其維繫權力的關鍵工具。

朱松嶺指出，曾經，民進黨以支持「自由」「人權」的主張自詡，如今卻以「敵我」為審查標準；綠營也曾以「白色恐怖」的受害者自居，如今卻成為製造「寒蟬效應」的加害者。當人們開始懼怕表達、懷疑彼此、迴避參與，社會信任也將徹底瓦解。