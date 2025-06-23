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來台30年被迫返陸除籍 陸配怨政府刁難

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
移民署4月通知1.2萬名陸配及子女補繳「喪失原籍證明」，期限只到6月底。圖為新黨與多個團體日前舉行「挺陸配、反迫害」大遊行。本報資料照片
移民署4月通知1.2萬名陸配及子女補繳「喪失原籍證明」，期限只到6月底。圖為新黨與多個團體日前舉行「挺陸配、反迫害」大遊行。本報資料照片

五十六歲的王小姐已來台卅年，今年四月接獲移民署補繳「喪失原籍證明」通知，被迫回廣東老家辦理文件，她批評政府此舉「根本故意刁難」、「多此一舉」，政策無視陸配長年在台的生活事實與歸屬感。

王小姐一九九○年代嫁來台灣，是第一批獲准定居的陸配。「以前大陸公安局把我們身分證沒收，我們以為這就是除籍的意思。」她說，直到現在才知道，原來未正式完成除籍手續。

王小姐返鄉，「在村委會申請除籍證明，然後在派出所開一張，之後就直接到公證處辦理」，流程還算順利，但來回奔波、心理壓力極大，「總覺得時間很緊迫，不知道回去的時候會不會被刁難。」她直言，這樣的政策感覺被針對，「我們在這邊都住幾十年了，說什麼除籍不除籍、愛不愛台灣之類的話，你弄那些有的沒的，很煩。」

王小姐說，像她一樣的早期陸配不在少數，面對突如其來的政策變動普遍感到恐慌與不滿，「突然叫我們補繳廿多年前的證明，不僅程序困難，更讓人懷疑我們是不是一直沒有被真正接納。」

桃園市新住民文化交流協會理事長譚琳說，這波補件政策針對的是二○○四年前定居的陸配，由於年代久遠且政策缺乏預告，「許多姐妹收到通知時非常恐慌，加上年紀大、資訊落差、家中無親人可協助，根本不知道怎麼處理。」

譚琳二○○五來台，當時已依規定繳交除籍公證文件，未受影響。但她說，大陸各地法規不一，「有些地方沒辦法核發除籍證明，很多早期陸配戶籍早就被移除，加上父母已過世、家中無人，你叫他們去哪裡開？」

她也批政府配套不足，直到出現大量辦理困難案例後，才開始推動以「簽切結書」作為替代，但宣導過慢且資訊零散，讓許多新住民措手不及，「六、七十歲的姐妹很少用網路，電腦也不太會用，收到除籍通知後完全不知道該怎麼辦，只能到處打聽，很恐慌、很緊張。」

陸配 移民署 新住民

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