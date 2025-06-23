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政策造成恐慌！補除籍證明近大限 陸配怕變人球

聯合報／ 記者朱冠諭林麗玉張策李隆揆／連線報導
移民署要求二○○四年前來台定居的陸配補繳除籍證明，引起恐慌。圖為新黨等多個團體日前發起挺陸配遊行。圖／聯合報系資料照片
移民署要求二○○四年前來台定居的陸配補繳除籍證明，引起恐慌。圖為新黨等多個團體日前發起挺陸配遊行。圖／聯合報系資料照片

移民署要求約一萬兩千名在台定居的陸籍配偶補繳「喪失原籍證明」，若至六月底未繳，戶籍可能遭撤銷，甚至面臨遣返，引發新住民焦慮與各界質疑。桃園市已接獲卅二人求助，新北市府也有八件求助案，桃園市副市長蘇俊賓批評，政策根本是在懲罰弱勢。

蘇俊賓說，市府向中央機關請求受影響名單以利協助，卻因個資理由遭拒，導致地方政府想幫也無從下手。「不負責任的政策，帶給新住民族群不必要的恐慌。」蘇指出，有些年長或不諳網路的新住民，即便依法可申請具結或延長，也因資訊落差錯過時效。

桃市府表示，由於移民署未提供數據，無法得知實際受影響人數，僅知有卅二名陸配透過市府管道求助；不少人因來台年代久遠、未建電腦資料，難以取得除籍紀錄，此外大陸各省分地方法規不一，也有部分地區無法核發除籍證明。

據了解，個案中有陸配委託大陸親友代辦，但被要求委託書須在台辦理公證並經海基會海協會認證，造成辦理時程延宕；有人因台胞證逾期需重新申辦，但代辦旅行社聽聞申辦事由後拒絕受理；也有人年長獨居且不諳網絡操作，又無交通工具，僅能以電話聯繫尋求協助。

桃市府表示，陸委會副主委李麗珍上周率團到市府時已向陸委會嚴正反映，盼中央重新檢討執行方式。

金門縣新二代兩岸交流協會理事長羅建華表示，手中仍有七、八個案待協助處理。她說：「很多姐妹離開大陸已廿、卅年，父母過世、親友斷聯，還要求人幫忙辦除籍，甚至不知該找誰，真的很困擾。」

有不具名陸配表示，她一九九三年來台，十一年後取得身分證，當年未曾被要求繳交除籍證明，如今根本不知去哪申請，甚至擔心兩岸皆不認可身分，「會不會最後變成兩邊都不收的人球？」

北市民政局長陳永德說，移民署事後補查已取得中華民國國籍的陸配，要求補件根本是「擾民」。他質疑：「很多陸籍新移民已在台生活多年，如今卻被要求證明已失去原國籍，對新住民而言是極大困擾。」

為協助受影響民眾，桃園市府已設立專責窗口與諮詢專線，於市府法律諮詢處與新住民文化會館提供協助。羅建華也呼籲，有需要協助的姐妹應盡早尋求民間團體或地方政府支援。

移民署昨表示，已接獲逾五千人補繳，將主動聯繫桃園市府提供協助，民眾若遭遇困難，可向移民署反映。

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