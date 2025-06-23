陸公務船釣魚台巡航 連續216天創紀錄

日本海上保安廳巡邏船昨發現中國大陸海警局四艘船隻在釣魚台列嶼（日稱尖閣諸島，陸稱釣魚島）周邊日本「領海」外側的毗連區航行。這是日本連續二一六天在釣魚台周邊監測到大陸公務船航行，刷新紀錄。

日本共同社昨援引日本第十一管區海上保安總部（那霸）報導上述消息。日方稱，四艘大陸海警船均搭載了機關砲。日方巡邏船發出警告，要求陸方海警船勿接近日方「領海」。

報導指，大陸公務船自去年十一月十九日起持續在該海域航行，截至昨日已達二一六天，刷新日本二○一二年將釣魚台列嶼「國有化」後，最長連續航行天數的紀錄。

據日方通報，在大陸海警船行動中，今年已有十六天駛入釣魚台列嶼「領海」。其中本月累計兩起，分別在六日上午有四艘，以及十四日下午有二艘。日方巡邏船均會要求其駛離。

去年，日本確認大陸公務船在釣魚台列嶼毗連區航行的天數達到三五三天，超過二○二三年的三五二天，是二○○八年日本首度確認大陸公務船在該海域航行以來最多的一年。其中，大陸海警船進入「領海」達卅九次，次數與近年水準持平，當中有十八次意圖接近日本漁船，次數與二○二一年並列最多。

另外，日本海上保安總部是在去年六月首度確認所有出勤的大陸海警船均配備著機關砲，與過去通常只有一艘會配備機關砲不同。此後，大陸海警相關行動幾乎都被監測到每艘船均配有機關砲。

日本ＮＨＫ報導，在釣魚台列嶼周邊，大陸海警船幾乎每天都在日本領海外側的毗連區水域航行，日本防衛省和海上保安廳一直保持警戒狀態。

今年以來，中日因釣魚台列嶼而起的爭端增多。三月大陸外長王毅訪問日本期間，日方通報大陸公務船連續四天駛入釣魚台領海，逗留逾九十二小時創新紀錄。五月初，中方曾通報有一架日本民用飛機「非法進入中方釣魚島領空」，中方起飛艦載直升機警告驅離。作為回應，日本航空自衛隊兩架Ｆ-十五戰機緊急升空進行應對，日本外務省並向大陸駐日大使吳江浩提出嚴正抗議。