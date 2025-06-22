整治公職人員！中共中紀委發「違規吃喝」標準：下屬、服務對象請客就是違紀

針對中共大力整治公職人員「違規吃喝」引發層層加碼爭議，中共中紀委、中國國家監委近日藉由案例通報發布認定標準。內容指出，與家人、親朋好友正常聚餐「沒有任何問題」。但與下屬、下級單位、服務對象吃飯且由對方請客，就是違紀。

綜合中國媒體報導，中紀委、中國國家監委近日發布2名黨員幹部違規吃喝嚴重違反「中央八項規定」的通報，並藉通報內容發布「違規吃喝」的認定標準。

通報指出，「違規吃喝」是指違反規定接受或提供宴請。其中包括，違規提供或接受可能影響公正執行公務的宴請、接受公款宴請及管理和服務對象宴請，以及違反規定組織、參加公款支付的宴請等行為。

這項通報提到，違規吃喝案件主要有4類：一是接受、提供可能影響公正執行公務的宴請；二是違規出入私人會所吃喝；三是違規組織、參加用公款支付的宴請；四是超標準、超範圍接待或藉機大吃大喝。

通報說，根據違規吃喝問題的構成要素，認定違規吃喝的關鍵點在於弄清參與吃喝的「人員關係」、吃喝的「地點性質」、吃喝的「錢款來源」，也就是「和誰吃、在哪兒吃、誰付錢」。

這項通報直指，在「和誰吃」的問題上，如果是「和家裡人、親朋好友的正常聚餐，沒有任何問題」。

但通報強調，根據規定，無論吃飯花費的是否為公款，只要是「可能影響公正執行公務的宴請」，黨員幹部一概不能接受。而「下屬、下級單位、企業、管理和服務對象，帶有這些詞條屬性的人」，不管是什麼原因，不管在哪兒吃，只要是對方宴請，「吃了就是違紀」。

至於「在哪兒吃」，通報提到，只要是在私人會所或具有私人會所性質的場所，不管和誰吃、誰付錢，不管是否影響執行公務，一律違規。

通報說，「誰付錢」是認定違規吃喝問題最關鍵的因素，也是違規種類最多的因素。一是「假公務真吃喝」，二是「真公務超界限」。

通報引用中紀委說法指8種飯局去不得，包括：參加公款宴請；接受企業安排的吃請；到企業搞變相吃喝；接受管理服務對象安排的吃請；接受可能影響公務執行的吃請；用公款宴請私客；參加大操大辦的婚喪喜慶宴席；參加各類帶有斂財性質的宴席。