中國公務船在釣魚台連續航行216天 刷新紀錄

日媒報導，日本海上保安廳巡邏船今天發現4艘中國海警局船隻在釣魚台列嶼周邊日本領海外側的毗連區航行。這是日本連續216天在釣魚台列嶼確認了中國公務船，刷新了相關紀錄。

共同社中文網今天報導，日本第11管區海上保安總部（那霸）表示，4艘海警船都搭載了機關炮。巡邏船發出警告，要求海警船勿接近領海。中國公務船自去年11月19日起持續在該海域航行。

報導說，這是日方連續216天在釣魚台列嶼確認了中國公務船，刷新了日本政府2012年9月將釣魚台列嶼「國有化」後的最長連續天數紀錄。

時任日本東京都知事的石原慎太郎2012年4月提出有意向「土地所有權人」購買釣魚台列嶼（日方稱尖閣諸島），讓當時執政的民主黨政府在同年9月完成「國有化」。

日本政府「國有化」釣魚台列嶼的舉動讓中日關係降至冰點，中國船隻自此反覆進入日方在此海域聲稱的領海，近年來並持續將執行任務的船隻大型化及武裝化。