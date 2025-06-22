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美空襲伊朗前 陸駐以色列使館發布中國公民撤離通知

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸駐以色列大使館今日凌晨再發通知，將於6月23日和25日安排中國公民撤離以色列。圖為6月19日，119名中國公民19日經貝京（塔巴）口岸撤離至埃及。（新華社）
大陸駐以色列大使館今日凌晨再發通知，將於6月23日和25日安排中國公民撤離以色列。圖為6月19日，119名中國公民19日經貝京（塔巴）口岸撤離至埃及。（新華社）

美軍於台北時間22日7時轟炸伊朗三處核設施。中國駐以色列大使館則是在22日約3時發布關於近期組織中國公民集中撤離的通知，使館將分別於6月23日和25日，通過埃及與以色列邊境交界處的貝京（塔巴）口岸（Beigin-Taba Border Crossing）組織後兩批撤離，呼籲擬撤離的中國公民盡快登記個人信息，並提前做好準備。

中國駐以色列大使館指出，當前，以伊衝突愈演愈烈，飛彈襲擊覆蓋範圍進一步擴大，傷亡人數持續增加，當地安全形勢更加嚴峻複雜，越來越多的在以外國公民已經和正在緊急撤離，各陸路口岸通關緩慢，境外轉機航班情況也日益緊張。

6月19日至21日，中國駐以色列大使館與駐埃及使館密切配合，已組織3批有意願撤離的中國公民近300人，通過以埃邊境貝京（塔巴）口岸安全撤離，目前大部分人員已返回中國。

另據央視新聞報導，在美軍轟炸伊朗核設施後，以色列本土守備司令部當地時間22日凌晨宣布加強防禦政策，禁止教育活動、集會並關閉非必要工作場所。

美軍 大使館 埃及 伊朗 以色列

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