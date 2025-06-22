馬英九首出席大陸祭伏羲大典 強調飲水思源

前總統馬英九昨日首度前往甘肅天水伏羲廟祭祀伏羲氏，創下中華民國卸任元首前往伏羲廟祭祀的紀錄。他在現場表示，慎終追遠、飲水思源，原本就是中華民族建立數千年優良傳統的重要根源，是中華文化的核心價值，也期許海峽兩岸的年輕人能攜手合作，共創中華民族美好未來。

出席此次祭典的有大陸全國人大常委會副委員長洛桑江村、大陸全國政協副主席楊震兩位「副國級」領導人。在獻花順序上，陸方這次仍安排馬英九與大陸國台辦主任宋濤一齊獻花，兩人排序在洛桑江村、楊震之後，位於甘肅省委書記胡昌升、省長任振鶴、省政協主席莊國泰之前。相關安排與去年馬英九祭祀黃帝陵時相較，禮遇略有提升。

馬英九隨後向現場媒體發表感言表示，帶領大九學堂學員參與祭伏羲大典，「我感覺到意義非凡」。馬英九指出，伏羲為《史記》中的三皇五帝之一，不僅根據天地萬物的變化，創造了八卦，成了中國古文字的發端，也結束了「結繩紀事」的歷史，在古代被視為人文始祖，祂遺留下來種種成就，標誌著中華文明的開端。

他強調慎終追遠、飲水思源，原本就是中華民族建立數千年優良傳統的重要根源，是中華文化的核心價值。他並指，大部分台灣人對中華文化與民族認同，有其堅定的信仰，即使過去台灣曾被日本統治五十年，仍保有中華民族的主體性和尊嚴。馬英九也期許海峽兩岸的年輕人，能夠進一步攜手合作，共創中華民族美好的未來。

天水伏羲廟始建於明代成化年間，廟內多棵古樹都有數百歲樹齡，中共建政後取消祭祀伏羲典禮，直到一九八八年才重啟祭典，曾出席的我方政要包含吳伯雄、林豐正、蔣孝嚴、詹春柏、林政則、郁慕明等人。據悉，今年出席人數為七百五十餘人，其中台灣民眾二百四十多人。