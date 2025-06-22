陸副總理丁薛祥會普亭 喊鞏固中俄互信

大陸國務院副總理丁薛祥於當地時間廿日，與俄羅斯總統普亭舉行會見。丁薛祥說，中方願和俄方不斷鞏固政治互信，拉緊利益紐帶，持續擴大經貿投資，深化能源領域務實合作，推進有關項目建設，支持兩國各自發展振興。

丁薛祥於十九日至廿一日訪問俄羅斯，出席第廿八屆聖彼得堡國際經濟論壇。綜合大陸外交部、俄媒報導，兩人是在論壇後會見。

根據大陸外交部，丁薛祥表示，大陸國家主席習近平和俄羅斯總統普亭定向掌舵是中俄深化合作、延續世代友好的最大保證。

丁薛祥說，當前國際局勢深刻演變，中俄兩國應以堅定的全面戰略協作，捍衛國際道義，支持以世貿組織為核心的多邊貿易體制，攜手維護供應鏈穩定，深化上海合作組織、金磚國家等多邊合作，為推進平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化作出新的更大貢獻。

據中方發布，普亭表示，面對外部困難挑戰，俄中關係全面發展，達到前所未有水準。俄方願和中方進一步加強務實合作，共同開創兩國和世界更美好的未來。

普亭還表示，期待赴華出席「上海合作組織天津峰會」和「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利八十周年紀念活動」。

此前，俄羅斯總統助理烏沙科夫早前表示，普亭計畫於八月卅一日至九月三日訪華，期間會與習近平舉行全面雙邊會談。

丁薛祥稍早出席第廿八屆聖彼得堡國際經濟論壇全會致詞時表示，中方願同俄方一道全面提升兩國關係，並針對世界局勢提出合力打造開放多元世界經濟、反對任何形式的新冷戰等建議。

丁薛祥表示，儘管外部衝擊影響加大，中國經濟依然呈現向好態勢，向世界展現了強勁活力和韌性。無論外部環境如何變化，中國對外開放的大門只會愈開愈大。誠摯歡迎各國企業到中國投資興業，積極參與中國式現代化進程、分享中國發展機遇。