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香港國安法實施5年 夏寶龍：確保愛國者治港

聯合報／ 香港特派員李春／香港報導
香港國安法公布實施五周年論壇昨天在香港會議展覽中心大會堂舉行，香港維港標誌性建築顯示巨幅標語。中通社
香港國安法公布實施五周年論壇昨天在香港會議展覽中心大會堂舉行，香港維港標誌性建築顯示巨幅標語。中通社

香港政府昨天舉辦「港區國安法」公布實施五周年論壇，大陸港澳辦主任夏寶龍在論壇上提出香港要更加重視貿易打壓、金融風險和虛假信息傳播，及海外利益保護等非傳統安全；香港特首李家超則提出當前國際地緣政治複雜多變，又說要用好穩定局面，全面拚經濟、謀發展、惠民生。

「港區國安法」全名「中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法」，是在香港「反送中」運動後，由中國人大常委會二○二○年六月三十日制訂，屬大陸全國性法律，透過納入香港基本法附件形式在香港實施。

大陸港澳辦主任夏寶龍在論壇上表示「港區國安法」是「是捍衛一國兩制、維護香港繁榮穩定的守護神」，是「香港由亂到治的分水嶺」。

夏寶龍說，立法前香港維護國家安全存在嚴重漏洞和短板，反中亂港分子及背後的外部敵對勢力，不斷妄圖奪取香港管治權 、搞顏色革命，一國兩制幾乎毀於一旦。

他在講述「港區國安法」的好處後，提出香港要更加重視貿易打壓、金融風險和虛假信息傳播，和海外利益保護等非傳統安全，樹立底線思維，推動發展中及時化解風險矛盾，確保香港經濟金融不發生系統性風險；同時發揮香港內聯外通獨特優勢，倍加珍惜中央完全支持香港長期保持獨特地位。

香港特首李家超則強調，「港區國安法」實施五年，共有三二二人因違反國安法被捕，平均每年有六十六人被捕，佔警方每年拘捕總人數約百分之零點二，是極少數。香港要繼續維護好國家安全，亦要用好穩定局面，全面拚經濟、謀發展、惠民生，實現以人民為重心的目的。

李家超說，香港國安法公布實施五年後的今年，香港排名全球最自由經濟體榜首，國際金融中心地位穩站世界第三，世界競爭力排名重返世界前三。他認為，安全創造穩定，穩定孵化發展，港府將進一步鞏固提升香港國際金融、貿易、航運中心地位，用好香港內聯外通的優勢，更好發揮超級聯繫人和超級增值人的角色。

夏寶龍講話中提到香港必須確保由愛國者掌握香港的管治權。香港立法會主席梁君彥稱「港區國安法」實施後隨之而來的選舉制度，使第七屆立法會落實「愛國者治港」，愛國愛港有能之士加入議會，令行政立法良性互動達致新高度。

大陸駐港中聯辦主任易人曾有香港政界分析，指代表中共治港政策由強硬轉向溫和，但新任中聯辦主任周霽在論壇上特別強調，沒有政治安全、經濟安全、社會安全等高水平安全，難有效推動高質量發展，強調香港要「安而不忘危、存而不忘亡、治而不忘亂」，繼續以總體國家安全觀為指引，堅持統籌發展和安全。

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