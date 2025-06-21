馬英九會甘肅省委書記 陸方提進一步深化隴台合作交流

中共甘肅省委書記胡昌升與甘肅省長任振鶴21日會見到訪天水的前總統馬英九，胡昌升表示將進一步深化隴台合作交流，馬英九則提到兩岸同根同源，共用中華文化，只要常交流、常來往，彼此的情感連結將更加緊密。

據甘肅日報旗下「新甘肅」網站消息，胡昌升、任振鶴6月21日在天水會見了馬英九一行，胡昌升代表甘肅省委、省人大常委會、省政府、省政協對馬英九一行表示歡迎，並簡要介紹了甘肅省情和經濟社會發展情況。

胡昌升表示中共總書記習近平指出，兩岸同胞一家親，誰也無法割斷我們的血脈親情。兩岸同胞共同傳承伏羲文化，對弘揚中華文明具有重要意義。「我們將深入踐行習近平文化思想和習近平總書記視察甘肅重要講話重要指示精神，切實鑄牢中華民族共同體意識，進一步深化隴台合作交流」。

消息並指，馬英九表示，首次率台灣青年訪問甘肅並參加公祭伏羲大典，感受到甘肅自然風光、歷史文化的魅力和經濟發展的活力，感受到兩岸交流交往的熱情和誠意。兩岸同根同源，共用中華文化，只要常交流、常來往，彼此的情感連結將更加緊密。

此次會見沒有通知隨團採訪的媒體，但根據新甘肅發布的現場照片，桌上時鐘顯示兩人會見時間為中午11點28分。官方並指參加會見的還有甘肅省委常委兼統戰部長孫雪濤、省委常委兼省委秘書長張偉、甘肅省政府秘書長張偉文。

另據甘肅日報報導，胡昌升、任振鶴以及甘肅省政協主席莊國泰，6月20日在天水會見了中共中央台辦、國台辦主任宋濤一行。胡昌升指出，「我們將深入踐行習近平文化思想和習近平總書記視察甘肅重要講話重要指示精神，傳承弘揚伏羲文化，秉持『兩岸一家親』理念，推動隴台人文交流提質增效」。

宋濤則表示，中共中央台辦、國台辦「將全力支持隴台進一步深化文化、旅遊、青年、經貿等領域的合作交流」，為促進兩岸關係和平發展、融合發展作出新的更大貢獻。

公開資料顯示，胡昌升是馬英九此行會見的第二位中共省委書記，據福建日報，此前在6月18日，中共福建省委書記周祖翼在福州會見了馬英九一行。周祖翼代表省委、省政府對馬英九一行到訪表示歡迎，並簡要介紹了福建基本省情和閩台融合發展情況。他說，多年來，馬英九先生堅持「九二共識」、反對「台獨」，為推動兩岸關係和平發展作出了重要貢獻，「我們深表讚賞和敬佩」。他說福建將牢記中共總書記囑託，積極探新路、作示範，推動兩岸融合發展示範區建設走深走實，與廣大台胞共用中國式現代化發展機遇。

消息並指，馬英九表示，首次率台灣青年訪問福建並出席第十七屆海峽論壇，感受到福建自然風光、歷史文化的魅力和經濟發展的活力，感受到兩岸交流交往的熱絡氛圍和誠意。期盼共同深化兩岸交流合作，兩岸民間保持互動，兩岸人民越走越近、越走越深、越走越好。

馬英九此次訪問大陸，也已與中共政治局常委兼大陸政協主席王滬寧、大陸國台辦主任宋濤分別舉行過會見。