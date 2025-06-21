香港國安法實施五周年論壇 夏寶龍：須確保治權牢牢掌握在愛國者手中

大陸國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍21日參加香港國安法公布實施五周年論壇時表示，必須確保特別行政區管治權牢牢掌握在愛國者手中，要廣泛吸納愛國愛港立場堅定，管制能力突出，熱心服務公眾的優秀人才進入管制團隊。

綜合星島日報和澎湃新聞，香港國安法公布實施五周年論壇21日在香港會議展覽中心大會堂舉行。夏寶龍在論壇上指出，香港國安法的制定實施，是「一國兩制」實踐進程中的大事件，讓香港在強國建設、民族復興偉業中創造新的更大輝煌。

他表示，香港維護國家安全面臨的形勢仍然複雜嚴峻，需要牢牢把握一國兩制下維護國家安全的實踐要求。當前百年變局加速演進，香港內外環境正在發生深刻變化，必須全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針，以總體國家安全觀為指引，為實現香港更好發展提供有力安全保障。

夏寶龍強調，必須確保香港特別行政區管治權牢牢掌握在愛國者手中，守護好管治權就是守護香港繁榮穩定，任何時候都不能動搖，維護國家安全必須落實愛國者治港，廣泛吸納愛國愛港立場堅定，管制能力突出，熱心服務公眾的優秀人才進入管制團隊。

他並稱，《香港國安法》實施五年來，打擊的僅僅是極少數嚴重危害國家安全的犯罪分子，保護的是全體香港居民的人權和自由，包括在港的外國友人。

夏寶龍表示，香港是聯繫大陸與世界的主要橋梁，香港的獨特優勢和地位將會更加鞏固，無論國際風雲如何的變換，中央政府都將堅定不移地推進高水平對外開放，全力支持香港特別行政區同世界各國各地區開展更廣泛更緊密的交流合作 。