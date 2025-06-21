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陸副總理丁薛祥：願同俄方一道全面提升中俄關係高度

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸國務院副總理丁薛祥20日出席第28屆聖彼得堡國際經濟論壇全會，發表題為「弘揚全人類共同價值 推動多極化世界發展」的致辭。（圖／取自大陸外交部）
大陸國務院副總理丁薛祥20日出席第28屆聖彼得堡國際經濟論壇全會，發表題為「弘揚全人類共同價值 推動多極化世界發展」的致辭。（圖／取自大陸外交部）

大陸國務院副總理丁薛祥20日於俄羅斯出席活動時表示，中方願同俄方一道全面提升兩國關係，並針對世界局勢提出合力打造開放多元世界經濟、反對任何形式的新冷戰等建議。他也強調無論外部環境如何變化，中國大陸對外開放的大門只會越開越大。

大陸外交部消息，丁薛祥20日出席第28屆聖彼得堡國際經濟論壇全會並發表致詞時，先針對目前世界局勢提出四點建議。

一是堅持共商共建共享的全球治理觀，積極推動各國權利平等、機會平等、規則平等，維護聯合國權威和國際公平正義。

二是堅持合力打造開放多元的世界經濟，以實際行動捍衛多邊貿易體制和國際經貿秩序，把經濟全球化的「蛋糕」做大分好，為全球南方國家創造更多發展機會。

三是堅持不同文明交流互鑒，尊重人類文明的多樣性，尊重不同國家人民對價值實現路徑的探索，反對任何形式的新冷戰和意識形態對抗。

四是堅持維護世界和平與發展，以對話增互信、以對話解紛爭、以對話促安全，讓和平的薪火代代相傳，共同邁向持久和平和共同繁榮。

談到中俄關係，丁薛祥表示，中俄是百鍊成鋼的真朋友、彼此成就的好夥伴。中方願同俄方一道，全面提升中俄關係的高度、維度、韌度，拓展高質量互利合作，更好造福兩國人民。密切在聯合國等多邊平台協調和配合，為構建更加公正、合理、繁榮的多極世界作出更大貢獻。

丁薛祥表示，儘管外部衝擊影響加大，中國經濟依然呈現向好態勢，向世界展現了強勁活力和韌性。無論外部環境如何變化，中國對外開放的大門只會越開越大。誠摯歡迎各國企業到中國投資興業，積極參與中國式現代化進程、分享中國發展機遇。

與會期間，丁薛祥還分別與俄羅斯第一副總理曼圖羅夫、副總理諾瓦克、石油公司總裁謝欽、天然氣工業股份有限公司總裁米勒等舉行會見。雙方同意充分發揮中俄投資、能源合作委員會和能源商務論壇作用，推動投資和能源合作高質量發展。

應俄羅斯邀請，丁薛祥於6月19日至21日赴俄羅斯出席第28屆聖彼得堡國際經濟論壇。俄羅斯總統普亭將於20日在聖彼得堡會見丁薛祥。

總理 俄羅斯

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