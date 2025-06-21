黃循財明訪陸 盼與中方領導人建立更緊密聯繫

新加坡總理黃循財將對大陸進行正式訪問，他在訪問前夕接受央視《高端訪談》專訪時表示，本次訪陸希望和大陸國家主席習近平、大陸國務院總理李強等中方領導人建立更緊密的聯繫，並就如何繼續攜手加強多邊主義，維護基於規則的國際秩序交換意見。

大陸官方20日宣布，黃循財將於6月22日至26日對大陸進行正式訪問，這將是黃循財就任總理後首度訪問大陸，大陸外交部稱，期待通過此訪，同新方進一步加強戰略溝通，深化各領域交流合作，攜手維護多邊主義和自由貿易。

黃循財接受央視《高端訪談》專訪時表示，近年來多次到訪大陸，見證大陸跨越式發展，大陸轉型和成就堪稱經濟奇跡，期待新中兩國合作不斷加深。

談到這次訪陸的期待，他表示，首先希望和大陸國家主席習近平、大陸國務院總理李強等中方領導人建立更緊密的聯繫；其次，要重申中新兩國對深化雙邊合作的共同承諾，特別是在兩國建交35周年之際；並討論如何實現更廣泛的區域合作和全球發展，就如何繼續攜手加強多邊主義，維護基於規則的國際秩序交換意見。

黃循財強調，中國大陸和新加坡保持著非常緊密且穩固的夥伴關係，這種夥伴關係以互信、尊重和理解為基石。秉持兩國夥伴精神，推進全方位、高質量、前瞻性的合作項目，這是引領兩國未來合作的標竿。鑑於如此緊密的夥伴關係，他對雙方的合作前景充滿信心，相信可以開拓更多合作空間。

此次黃循財還將出席在天津舉行的夏季達沃斯論壇，他表示將在會上提出，維護基於規則的多邊秩序至關重要，因為一旦規則缺失，背離長期以來形成的合作準則，世界各國都將深受其害，像新加坡這樣的小國對此尤為關注，畢竟自身的談判籌碼有限，面臨被大國邊緣化與擠壓的風險。