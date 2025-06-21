快訊

賴清德大登場 蘇一峰：政府窮到沒錢買衛生紙 但可以大罷免大灑幣

星巴克「買一送一」！只有一天、這次有3款星冰樂

MLB／扯！釀酒人新秀29球破百哩 完全比賽投到第7局才破功

黃循財明訪陸 盼與中方領導人建立更緊密聯繫

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
新加坡總理黃循財將對大陸進行正式訪問，他在訪問前夕接受央視《高端訪談》專訪。（圖／取自央視）
新加坡總理黃循財將對大陸進行正式訪問，他在訪問前夕接受央視《高端訪談》專訪。（圖／取自央視）

新加坡總理黃循財將對大陸進行正式訪問，他在訪問前夕接受央視《高端訪談》專訪時表示，本次訪陸希望和大陸國家主席習近平、大陸國務院總理李強等中方領導人建立更緊密的聯繫，並就如何繼續攜手加強多邊主義，維護基於規則的國際秩序交換意見。

大陸官方20日宣布，黃循財將於6月22日至26日對大陸進行正式訪問，這將是黃循財就任總理後首度訪問大陸，大陸外交部稱，期待通過此訪，同新方進一步加強戰略溝通，深化各領域交流合作，攜手維護多邊主義和自由貿易。

黃循財接受央視《高端訪談》專訪時表示，近年來多次到訪大陸，見證大陸跨越式發展，大陸轉型和成就堪稱經濟奇跡，期待新中兩國合作不斷加深。

談到這次訪陸的期待，他表示，首先希望和大陸國家主席習近平、大陸國務院總理李強等中方領導人建立更緊密的聯繫；其次，要重申中新兩國對深化雙邊合作的共同承諾，特別是在兩國建交35周年之際；並討論如何實現更廣泛的區域合作和全球發展，就如何繼續攜手加強多邊主義，維護基於規則的國際秩序交換意見。

黃循財強調，中國大陸和新加坡保持著非常緊密且穩固的夥伴關係，這種夥伴關係以互信、尊重和理解為基石。秉持兩國夥伴精神，推進全方位、高質量、前瞻性的合作項目，這是引領兩國未來合作的標竿。鑑於如此緊密的夥伴關係，他對雙方的合作前景充滿信心，相信可以開拓更多合作空間。

此次黃循財還將出席在天津舉行的夏季達沃斯論壇，他表示將在會上提出，維護基於規則的多邊秩序至關重要，因為一旦規則缺失，背離長期以來形成的合作準則，世界各國都將深受其害，像新加坡這樣的小國對此尤為關注，畢竟自身的談判籌碼有限，面臨被大國邊緣化與擠壓的風險。

黃循財 習近平 新加坡

延伸閱讀

李強會日本訪問團 籲雙方加強產業融合、擴大貿易投資

星執政黨大勝 學者：選民盼政策一貫因應國際局勢

新加坡國會大選 人民行動黨壓倒性勝選延續執政

新加坡國會大選落幕 總理黃循財預計率執政黨延續60年執政

相關新聞

陸副總理丁薛祥：願同俄方一道全面提升中俄關係高度

大陸國務院副總理丁薛祥20日於俄羅斯出席活動時表示，中方願同俄方一道全面提升兩國關係，並針對世界局勢提出合力打造開放多元...

黃循財明訪陸 盼與中方領導人建立更緊密聯繫

新加坡總理黃循財將對大陸進行正式訪問，他在訪問前夕接受央視《高端訪談》專訪時表示，本次訪陸希望和大陸國家主席習近平、大陸...

賴17條下的海峽論壇 大陸官員降格、民間交流冷熱不一

今年的海峽論壇，在台灣先前公布「賴17條」的背景下，創下歷屆論壇台灣政治人物最低參與紀錄，僅前總統馬英九獨挑大梁「撐場」；但細數陸方出席官員陣容，也出現層級明顯「降格」情況，連分論壇「海峽青年論壇」等指標性活動都不若以往熱絡。但這其中，哪類子論壇仍出席踴躍？兩岸降溫，真的連帶讓原有的交流機制也逐步被邊緣化？轉為低調，又預示著下波兩岸將進入怎樣的「新常態」？

香江風情／搶人才到「育人才」廣納菁英盼說好香港故事

香港這兩天話題都與「人才」有關，話題風起於新搶得的人才，是位近三十年前的長跑冠軍，帶出種種議論。官員透露有更勁爆的猛人會被搶來，包括諾貝爾獎得主。而最新的熱議也跟人才有關，是最新國際大學排行榜，香港多間大學進階再入列或新入例，由之引出香港「育人才」關注。

日英軍艦穿越台海…陸再發動聯合戰備警巡！軍機戰艦大規模出擊

多家日媒報導，日本海上自衛隊護衛艦「高波號」十二日穿越台海，參加十四日與菲律賓海軍在南海的聯演。這是海自船艦繼去年九月與...

黃循財明訪陸 星總理任內首次

大陸官方昨天宣布，新加坡總理黃循財將於六月廿二日至廿六日對大陸進行正式訪問，這將是黃循財就任總理後首度訪問大陸，大陸外交...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。