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日英軍艦穿越台海…陸再發動聯合戰備警巡！軍機戰艦大規模出擊

聯合報／ 編譯茅毅、記者陳宥菘李人岳／綜合報導
英國巡邏艦「史佩艦」日前通過台灣海峽。圖／取自英國海軍官網
英國巡邏艦「史佩艦」日前通過台灣海峽。圖／取自英國海軍官網

多家日媒報導，日本海上自衛隊護衛艦「高波號」十二日穿越台海，參加十四日與菲律賓海軍在南海的聯演。這是海自船艦繼去年九月與今年二月後，已知的第三次穿越台海。另外，英國海軍巡邏艦「史佩號」十八日也穿越台海。

此外，共軍機艦沉寂多日後，昨天再次發動聯合戰備警巡，一個上午有廿四架各型軍機出海，配合共艦進行操演，國防部強調，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲指出，昨日聯合戰備警巡等情況，不能夠完全排除是跟英國軍艦通過有關。

國防部表示，昨晚八時三十七分，中共於四川西昌衛星發射中心，執行運載火箭搭載衛星發射任務。該火箭飛行路徑經台灣中部朝西太平洋方向，位於大氣層外，對台灣無危害。

軍艦 軍演 國防部

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