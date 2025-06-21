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黃循財明訪陸 星總理任內首次

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導
新加坡總理黃循財。法新社
新加坡總理黃循財。法新社

大陸官方昨天宣布，新加坡總理黃循財將於六月廿二日至廿六日對大陸進行正式訪問，這將是黃循財就任總理後首度訪問大陸，大陸外交部稱，期待通過此訪，同新方進一步加強戰略溝通，深化各領域交流合作，攜手維護多邊主義和自由貿易。

大陸外交部發言人郭嘉昆昨天下午表示，黃循財五月就職後將中國大陸作為東協外首訪國家，充分體現了對發展雙邊關係的高度重視。訪問期間，大陸國家主席習近平將會見黃循財，大陸總理李強、人大委員長趙樂際將分別同他舉行會談會見，雙方將就中新關係和共同關心的國際和地區問題深入交換意見。

郭嘉昆指出，大陸和新加坡是友好近鄰和重要合作夥伴。在兩國領導人戰略引領下，中新關係保持良好發展勢頭。兩國領導人二○二三年確立了全方位高質量的前瞻性夥伴關係定位，為新時期中新關係發展指明了方向。他強調，今年是中新建交卅五周年。大陸方面期待通過此訪，同新方進一步加強戰略溝通，深化各領域交流合作，攜手維護多邊主義和自由貿易，推動中新關係在新的起點上實現更大發展，為地區和世界發展繁榮作出更大貢獻。

港媒南華早報提到，此行預計將為北京提供一個機會，展示自己作為東南亞國家可信賴的合作夥伴和多邊主義捍衛者的地位。報導並援引多位分析人士表示，在準備與美國展開貿易戰之際，大陸也渴望向新加坡保證，其經濟已「重回正軌」。

黃循財 習近平 新加坡

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