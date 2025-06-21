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習近平會紐總理 籲維護多邊貿易

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導
大陸國家主席習近平（右）昨天在北京人民大會堂會見紐西蘭總理拉克森（左）。新華社
大陸國家主席習近平（右）昨天在北京人民大會堂會見紐西蘭總理拉克森（左）。新華社

大陸國家主席習近平昨天會見訪問北京的紐西蘭總理拉克森，他喊話雙方要深化貿易及投資合作，也強調兩國要共同捍衛以聯合國為核心的國際體系，維護以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制。拉克森則表示，紐方將繼續奉行一個中國政策。

拉克森此行先前往上海，再到北京，並於昨天結束行程。他與習近平是七個月來的首次會晤。新華社報導，習近平指出，中紐雙方「要把合作放在雙邊關係中更加突出的位置」，發揮互補優勢，深化貿易和投資合作，挖掘科技創新、應對氣候變化、基礎設施等領域合作潛力。

習近平強調，「中紐之間沒有歷史恩怨糾葛，沒有根本利益衝突，要相互尊重、求同存異，正確看待和處理兩國差異和分歧」。他並指，今年是世界反法西斯戰爭勝利八十周年和聯合國成立八十周年，作為戰後國際秩序的建設者和維護者，兩國要「共同捍衛以聯合國為核心的國際體系，維護以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，共同維護國際公平正義，推動國際秩序朝著更加公正合理的方向發展」。

新華社通稿還提及拉克森表示，紐方將繼續奉行一個中國政策，願同大陸堅持相互尊重、相互理解，保持高層交往，擴大貿易、投資規模，深化農業、漁業、乳業合作，密切旅遊、教育等領域人文交流。拉克森也在「Ｘ」發文指，雙方深入探討了紐中關係—從貿易、人文交流到共同承擔的全球責任。「在這個複雜的世界裡，開放的對話比以往任何時候都更重要」。

除了習近平外，昨天上午拉克森也與大陸全國人大委員長趙樂際會見，並於下午與大陸總理李強會談。李強表示，面對當前變亂交織的國際形勢，雙邊加強戰略溝通，深化互利合作，對雙方具有重重要意義。會談後，兩人見證簽署海關、氣候變化等多項合作文件，並共同發表領導人會晤聯合成果聲明。

聯合國 習近平 紐西蘭

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