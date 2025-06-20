得不償失？大陸暫不會侵台原因曝光 專家：動武恐釀災難性後果

（德國之聲中文網）杜塞爾多夫出版的《商報》發表題為「原材料作為談判武器」的分析文章稱，該報從北京、布魯塞爾和柏林的外交和經濟圈獲悉，中國目前將嚴格限制關鍵原材料出口作為與歐盟談判中的施壓手段。文章寫道：

「作為中國放寬稀土及其產品出口管制的交換條件，歐盟被要求做出妥協。一位外交官說：『所有東西都被擺上桌面』。這裡指的包括歐盟對特定技術的出口限制，特別是世界領先企業荷蘭阿斯麥爾公司（ASML）製造的、用於高科技晶片生產的現代化光刻機。歐盟對中國產電動汽車徵收的關稅和被擱置的（歐中）投資協議CAI也在其中。

這一做法打破了一個禁區。迄今為止，中國利用歐洲國家對中國經濟的依賴性，最多僅對立陶宛這樣的小國祭出過施壓。在布魯塞爾，政界人士意識到了這種不乏風險的形勢。『我們對產自中國的稀土的依賴程度是100%，』歐盟工業委員賽約納（Stéphane Séjourné）在與《商報》的訪談中這樣警告。作為回應，他計劃推動稀土開採和加工的替代項目。」

中國的稀土出口管制已經對歐洲和德國企業造成了直接影響。據《商報》從經濟界了解到，至少有一成以上的企業反映原材料問題已影響到生產，造成例如停產等後果。歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）以罕見的嚴厲口氣批評了中國「以出口管制相脅迫」的做法，稱中國領導層不僅將其「近乎壟斷的地位用作談判籌碼，而且用作武器，以打擊關鍵行業的競爭對手」。文章稍後寫道：

「在預定於北京舉行的歐中峰會的前期，中國和歐盟之間的爭端對雙邊關係是一種考驗。目前的計劃是，峰會將在7月24到25日舉行，但中國方面一直都還沒有對日期予以確認。歐盟駐北京的使團內，人們對與中國談判的進展遲緩感到日益沮喪。據《金融時報》報導，歐盟甚至因此取消了原定於6月舉行的經濟和貿易問題高層對話。這一對話旨在為下個月的峰會做准備。

不少歐盟官員不理解的是，為何歐盟最高層要再一次前往北京。按照輪流的慣例，這一次的峰會本應在布魯塞爾舉行。外交圈內人士稱，人們還是希望能與中國國家領導人習近平直接對話。習近平沒有接受在歐中建交50周年之際訪問布魯塞爾的邀請。但他卻前往莫斯科同俄羅斯總統普亭會面。這對歐盟來說是一種冒犯。」

中國不會進攻台灣，現在還不會

瑞士《新蘇黎世報》發表署名評論指出，全球局勢正在發生有利於中國的轉變，因此北京有理由繼續保持對台灣的戰略耐心；目前台灣地位的不確定，對中國更有好處。作者分析了對台動武的種種不利甚至災難性後果，並列舉了中國對台灣的非軍事施壓手段。評論最後寫道：

「他（習近平）不設定具體的（攻台）時間點，首先有一個戰略原因。解決台灣問題是中國共產黨執政合法性的一個依據，其用處就在於讓這一問題懸而未決。充滿威脅的軍事征服的可能性在內政和外交上都可為掌權者所用。在內政上台灣問題可煽動民族主義，為增加軍費提供口實，是共產黨存在的理由。外交上，中國可以用「紅線」來控制台灣，談判施壓。與中國維持外交關係的國家必須拒斥台灣，中國可以以此測試其他國家是否忠誠。

台灣也是中國在太平洋擴張軍力的一個不錯的借口。此外在台灣問題上，北京可以試探自己到底可以走多遠西方才會反應，以及如何反應。在雙邊對話中，台灣是一張王牌--與台灣接近會受到懲罰，退縮則受到獎賞。簡言之：這一矛盾的存在加強了中國根據自己的利益打造國際秩序的能力。台灣的地位充滿不確定，而這目前正是對中國最有利的，比極具風險的軍事征服有利的多。這個島嶼的前途未卜是北京的戰略優勢。」

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