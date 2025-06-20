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身分遭註銷！張立齊下跪淚崩「回不去台灣」 為1事向阿嬤道歉

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
因持有大陸定居證，遭廢除台灣身分的福建台籍教師張立齊， 情緒激動地下跪，表示「很想跟我阿嬤說，我現在有能力賺錢了，也算有點出息了，但爸媽卻已經看不到了」。圖／影片截圖
因持有大陸定居證，遭廢除台灣身分的福建台籍教師張立齊， 情緒激動地下跪，表示「很想跟我阿嬤說，我現在有能力賺錢了，也算有點出息了，但爸媽卻已經看不到了」。圖／影片截圖

因持有大陸定居證，遭廢除台灣身分的福建台籍教師張立齊，情緒激動地表達對家人的思念與對現狀的無奈。他坦言目前沒有台灣身分，也回不去台灣，語中哽咽地說道：「其實我很想跟我阿嬤（奶奶）說，我現在有能力賺錢了，也算有點出息了，但爸媽卻已經看不到了」。

東南衛視旗下海峽新幹線報導，張立齊指出，民進黨政府至今未讓他返台，讓他對奶奶感到愧疚，「所以不孝孫子，真的要先給你跪啦。」他面向鏡頭下跪致歉，強調自己對奶奶充滿歉意，「我知道這邊是台灣的方向，但我真的回不去，我很不好意思，請您原諒不孝孫子，給人欺負成這樣子。」

對於為何突然用磕頭方式，跟家裡人說話，張立齊指出，自己很對不起奶奶，「現在被民進黨限制不能回台灣，所以先跟奶奶下跪道歉。」

多次重申無法返台的痛苦，他直言「民進黨是要殺我」，但強調自己不會被擊倒，「你們也放心，民進黨殺不了我，無論如何，我一定會回台灣，一定會回到你們身邊」。

民進黨 張立齊 奶奶

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