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陸外交部批民進黨「蹭熱點」 反對英鑑自由航行挑釁

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸外交部發言人郭嘉昆說，民進黨「以武謀獨」注定失敗。（路透）
大陸外交部發言人郭嘉昆說，民進黨「以武謀獨」注定失敗。（路透）

大陸外交部發言人郭嘉昆20日主持例行記者會，他在會上就總統賴清德近日言論，和英國皇家海軍巡邏艦「史佩艦」18日在台灣海峽航行等議題做出回應。他說，「以武謀獨」注定失敗，和中方堅決反對任何國家以「航行自由」為名進行挑釁，威脅大陸的主權安全。

據中新社，20日的記者會上，有媒體就賴清德相關言論提問。郭嘉昆回應說，民進黨當局又在「蹭熱點」，無論他們說什麼、做什麼，「都改變不了台灣是中國一部分的事實，改變不了中國終將統一、也必將統一的歷史大勢」，「以武謀獨」注定失敗。

另，對於英國皇家海軍巡邏艦「史佩艦」（HMS Spey）18日在台灣海峽航行，英方稱符合聯合國海洋法公約規定權利，我外交部也表示歡迎和肯定。

郭嘉昆說，「台灣問題事關中國的主權和領土完整，中方尊重各國依法在台灣海峽相關海域享有的航行權利，但堅決反對任何國家以『航行自由』為名進行挑釁，威脅中國的主權安全」。

據總統府，針對近期國際地緣政治和中東地區情勢變化，賴清德昨日例行軍事會談中，指示國安與國防團隊緊盯共軍航母山東號、遼寧號船團在第一、二島鏈相關海面上的行動。

另，就英國軍艦在台灣海峽航行，共軍東部戰區今天上午曾表示，共軍組織兵力全程跟監警戒，有效應對處置，抨擊英方行為蓄意滋擾攪局，破壞台海和平穩定。

賴清德 外交部 台灣海峽

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