建交35周年 新加坡總理黃循財將訪陸見習近平、李強、趙樂際

據大陸外交部網站，外交部發言人宣布：應國務院總理李強邀請，新加坡總理黃循財將於6月22日至26日對中國進行正式訪問。

外交部發言人郭嘉昆今天主持例行記者會。有記者提問，新加坡總理黃循財將對華進行正式訪問，能否介紹此訪安排？中方如何評價目前中新關係？對此訪有何期待？

郭嘉昆介紹，黃循財總理5月就職後將中國作為東協外首訪國家，充分體現了對發展中新關係的高度重視。訪問期間，習近平主席將會見黃循財總理。李強總理、趙樂際委員長將分別與他舉行會談會面。雙方將就中新關係和共同關心的國際和地區問題深入交換意見。

郭嘉昆表示，中國和新加坡是友好近鄰和重要合作夥伴，在兩國領導人戰略引領下，中新關係保持良好發展勢頭。兩國領導人在2023年確立了全方位高品質的前瞻性夥伴關係定位，為新時期中新關係發展指明了方向。

「今年是中新建交35週年，中方期待透過此訪，同新方進一步加強戰略溝通，深化各領域交流合作，攜手維護多邊主義和自由貿易，推動中新關係在新的起點上實現更大發展，為地區和世界發展繁榮作出更大貢獻。」郭嘉昆說。

黃循財曾於2023年5月以新加坡副總理兼財政部長的身分訪問大陸，並與國務院總理李強、副總理丁薛祥等政要會面。同年12月，他再度率團訪問中國大陸，那一次是首次以準接班人的身分訪陸，並且率領了一支龐大的訪問團，訪團成員包括多達七名部長、三名政務部長和一名次長，分別代表貿易與工業、教育、衛生、新聞通訊、住房、交通、環境等部門。

2023年第二度訪陸時，黃循財曾在北京被媒體問及，國際機構稱中國的中長期經濟增長將放緩，是否會影響兩國的雙邊合作？黃循財當時回答說：「永遠不要押注中國衰弱，因為中國經濟規模巨大，在先進製造業、綠色經濟等不同領域具許多優勢，且有如此龐大的市場。」