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控菲律賓抵進黃岩島 陸海警：採水炮警示驅離

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
圖為黃岩島。（取自未來網）
圖為黃岩島。（取自未來網）

繼上月中國大陸與菲律賓，在南海黃岩島（又稱民主礁）海域發生軍艦對峙衝突後，中國海警局20日再控，菲船不顧中方多次勸阻和警告，執意抵近侵闖「中國黃岩島領海」，中方對菲船漸次採取喊話警告、跟監外逼、水炮警示等必要措施予以驅離

中國海警局發言人劉德軍今天表示，6月20日，菲律賓3006號公務船不顧中方多次勸阻和警告，執意抵近侵闖「中國黃岩島領海」。

劉德軍說，大陸海警根據《海警法》和《海警機構行政執法程序規定》，對菲船漸次採取喊話警告、跟監外逼、水炮警示等必要措施予以驅離。他稱，現場操作專業規範、正當合法。

劉德軍還說，菲方行為嚴重侵犯中方主權，嚴重違反國際法和大陸法律相關規定。菲方頻繁挑釁滋擾，改變不了黃岩島屬於中國大陸的事實。他說，「中國海警將依法採取一切必要措施，堅決維護國家領土主權和海洋權益」。

近期中菲在南海主權聲索爭議有升溫趨勢，昨晚，中國海警局也曾指控，菲方組織多艘船隻「非法位中國南沙群島半月礁、艦長礁」鄰近海域活動，大陸海警依法依規處置，現場操作專業規範。

而在黃岩島海域，上月初，菲律賓軍方曾發布影片指控，菲律賓海軍「哈辛托號」巡邏護衛艦五日遭二艘共軍海軍護衛艦執行侵略性和不安全操作；當時，共軍南部戰區則反駁，是菲方護衛艇企圖侵闖黃岩島領海，南部戰區依法依規跟蹤監視、警告驅離，「有力有效阻止菲艇侵入中國領海」，現場操作專業規範、正當合法。

黃岩島 驅離 菲律賓 主權

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