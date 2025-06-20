會紐西蘭總理盧克森 習近平：深化貿易和投資合作

大陸國家主席習近平20日，在北京會見就職後首次訪陸的紐西蘭總理盧克森。習近平表示，中紐雙方要把合作放在雙邊關係中更加突出的位置，發揮互補優勢，深化貿易和投資合作，挖掘科技創新、應對氣候變化、基礎設施等領域合作潛力，加強教育、文化、青年、民間、地方交流，豐富雙邊關係內涵。

據央視新聞，習近平20日上午，在北京人民大會堂會見來華進行正式訪問的盧克森。

習近平說，在中紐全面戰略夥伴關係開啟第二個10年之際，雙方要共同推動中紐關係在新的10年取得更大發展，更好造福兩國人民。

習近平強調，中紐雙方要把合作放在雙邊關係中更加突出的位置，發揮互補優勢，深化貿易和投資合作，挖掘科技創新、應對氣候變化、基礎設施等領域合作潛力，加強教育、文化、青年、民間、地方交流，豐富雙邊關係內涵。

他提到，中紐之間沒有歷史恩怨糾葛，沒有根本利益衝突，要相互尊重、求同存異，正確看待和處理兩國差異和分歧。

習近平還說，今年是世界反法西斯戰爭勝利80週年和聯合國成立80周年，作為戰後國際秩序的建設者和維護者，中紐兩國要共同捍衛以聯合國為核心的國際體系，維護以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，共同維護國際公平正義，推動國際秩序朝著更加公正合理的方向發展。

據中方發布，盧克森表示，紐中關係意義重大。紐方高度重視對華關係，將繼續奉行「一個中國政策」，願和中方堅持相互尊重、相互理解，保持高層交往，擴大貿易、投資規模，深化農業、漁業、乳業合作，密切旅遊、教育等領域人文交流，推動紐中關係取得更大發展。

盧克森還稱，當今世界充滿不確定性，國際社會期待中國發揮更大作用。紐方願和中方積極溝通協調，維護多邊貿易體制，共同應對全球挑戰。紐方支持中國明年舉辦亞太經合組織會議。