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陸控菲律賓 在半月礁、艦長礁非法侵權挑釁
中菲南海角力不斷，中國海警局昨晚指控，6月15日至18日，菲方組織多艘船隻「非法位中國南沙群島半月礁、艦長礁」鄰近海域活動，大陸海警依法依規處置，現場操作專業規範。
據中國海警局，劉德軍表示，中國大陸對包括半月礁、艦長礁在內的南沙群島及其鄰近海域擁有無可爭辯的主權，菲公務船打著所謂「護漁」幌子非法侵權挑釁，持續破壞南海穩定。
劉德軍還說，我們正告菲方，任何侵權伎倆都是徒勞。大陸海警將依法在大陸管轄海域常態維權執法，堅決維護領土主權和海洋權益。
值得注意的是，半月礁、艦長礁，都一直是我方與中國大陸、菲律賓、越南長期進行主權聲索的爭議島嶼。
其中，半月礁位於南沙群島東南部的一個環礁，與菲律賓巴拉望島對望，據1947年，中華民國內政部方域司公布的名稱為「半月暗沙」；艦長礁則位於南沙群島東部，於半月礁東北約23海里，1947年中華民國內政部方域司公布的名稱為「艦長暗沙」。
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