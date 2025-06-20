港台協進會主席李大壯：香港不應只是中國城市縮影

港區國安法實施5週年之際，中華新時代智庫基金會理事長、港台經濟文化合作協進會主席李大壯強調，「香港之未來不應只是中國城市的縮影，更應是具備獨特價值的國際都會」。

港台經濟文化合作協進會是非官方機構，旨在促進兩地的交流與合作。李大壯今天在明報撰文，提出上述觀點。

他表示，香港的歷史，是中西文化長期交會的縮影，也是價值體系與身分認同不斷重塑的過程；歷史經驗顯示，1984年中英聯合聲明確立了香港在1997年後繼續保持原有生活模式的安排，這不僅僅是因為政治上的考量，更是對香港之獨特價值的肯定與尊重。

他說，「這段歷史提醒我們：唯有擁有自身獨特價值，才能持續發展」，而香港之所以成為國際金融中心和全球貿易樞紐，正是憑藉其核心價值─自由、法治、多元和透明，倘若失去這些價值，香港競爭力和獨特性也將大打折扣。

他表示，這種價值觀的碰撞，時至今日仍時有體現，但香港經歷2019年以來種種變動，被一些人形容為「夢想漸失」，這也引發思考：香港是否還能繼續在中西價值之間求得平衡，保持自身特色？

他強調，香港過去以自由、法治和多元著稱，如今這些價值是否正面臨挑戰，值得關注與反思；若一個地方失去自己的核心價值，便可能在外界期待與壓力中迷失方向。

他提出：「香港之未來不應只是中國城市的縮影，更應是具備獨特價值的國際都會。」事實上，北京中央領導人也曾提出，香港應發揮「超級聯繫人」角色，內聯外通，充當連結中西的橋梁；香港的價值不僅屬於自身，也與世界息息相關。