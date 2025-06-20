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5千餘人補件喪失原籍證明 移民署籲遇狀況快反映

中央社／ 台北20日電

移民署表示，針對要求原中國大陸人士補件繳附喪失原籍證明，至今有5000餘人已完成，顯示多數民眾支持政府依法行政，落實兩岸單一身分制度，若遇窒礙難行狀況，可盡快反映。

約1.2萬名在台定居的原中國大陸籍人士於4月被通知補件「喪失原籍證明」，6月底截止。

移民署今天發布新聞資料指出，近期各地服務站湧入許多補繳喪失原籍證明民眾，不少人反映，已配合兩岸條例規定返回中國大陸辦理相關證明，但因需等海基會收到公證書副本，才能完成驗證手續，擔心恐逾期提出協助要求。

經移民署統計近半個月有約2000人完成繳附喪失原籍證明，累計至今超過5000人，預期將持續成長。移民署表示，顯示絕大多數民眾支持政府依法行政，落實兩岸單一身分制度。

移民署指出，官方網站已提供喪失原籍註記查詢功能，若接獲通知且確實未曾繳附喪失原籍證明的民眾，可把握時間儘快辦理。

移民署表示，只要配合落實法律要求，針對民眾遭遇任何困難或窒礙難行之處，都會提供必要協助，如因比較晚才辦理而來不及完成公證書驗證等流程，也免擔心可趕快透過電子郵件或專線反映。

移民署指出，但若確實已接到通知卻仍置之不理的民眾，如經查證屬實，將依兩岸條例規定作成相關處分，將會影響在台灣的身分權益，民眾千萬不要抱持僥倖心態以身試法，否則將得不償失。

此外，移民署表示，已審核同意超過800人以具結方式替代或延後赴中國大陸辦理，符合陸委會公布滿70歲以上等事由的民眾，應儘快提出申請。

陸委會 移民署 兩岸條例

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