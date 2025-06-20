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中國公安部長與美駐中大使會面 談禁毒合作

中央社／ 台北20日電

據新華社報導，中國國務委員、公安部部長王小洪19日在北京與美國駐中國大使龐德偉會面。王小洪表示，中國願在禁毒與美國展開務實合作，龐德偉表示，願推動兩國在禁毒執法等領域交流合作。

新華社19日報導表示，王小洪在會面中表示，中方願與美方落實兩國元首重要共識，本著相互尊重、和平共處、合作共贏原則，在禁毒、非法移民遣返等執法領域展開務實合作，努力取得有利兩國人民福祉的成果。希望美方與中方相向而行，秉持平等態度，尊重各自關切，為兩國關係發展注入正能量。

龐德偉表示，願做兩國關係發展的溝通者、促進者，推動禁毒執法等領域交流合作。

美國總統川普今年初以中國未能遏止芬太尼先驅化學品流入販毒集團為由，對從中國進口的商品加徵關稅。即使近期美中經過判談後減低對方的關稅，但仍未處理美國以芬太尼為由對中國加徵的20%關稅。

芬太尼 美方 美國

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