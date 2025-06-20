普亭敲定8月底訪陸 稱中俄今年還有聯合軍演

俄羅斯總統普亭十八日表示，俄羅斯願與中國大陸加強軍事合作，兩國也將在今年舉行聯合軍演。

綜合路透、俄通社報導，普亭十八日在聖彼得堡國際經濟論壇期間與多家媒體高層會面時提到上述消息。他並指，俄羅斯理解大陸在軍事技術合作方面的意願，並願意在這一領域深化合作，「這對維護國際事務的穩定至關重要。我們在這一領域制定了全面的合作計畫，國防部有具體安排。」

普亭說，這不僅是簡單的買賣問題，更是關於技術交流，俄方已做好準備，願在各個方向上（與中方）展開合作。普亭並指，俄中定期舉行聯合軍演，今年也將進行。

中俄舉行軍事聯演越發頻密，從去年七月以來迄今已舉行至少三場的海空聯合演習。

普亭十八日還提到，俄中應聚焦於高技術領域，並稱俄羅斯正成為大陸在經濟領域的重要夥伴。就推進發展與大陸的關係，他表示，這不是向亞洲的轉向，而是合作的「自然方向」。

談及中美貿易戰，普亭說，他認同「中國朋友」的立場，北京與華盛頓之間的關稅分歧應透過談判加以解決。他認為美中兩國談判進程的門檻定得過高，但隨後形勢還是朝著談判和尋求雙方都能接受的解決方案的方向發展。

第廿八屆聖彼得堡國際經濟論壇於本月十八至廿一日舉行。應俄羅斯聯邦政府邀請，中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥於十九日至廿一日赴俄羅斯出席論壇。俄羅斯總統助理烏沙科夫此前表示，普亭廿日在聖彼得堡會見丁薛祥，針對俄中各項議題展開討論。他補充指，俄中關係總體發展非常好。

另據法新社報導，俄羅斯克里姆林宮十九日表示，俄國總統普亭將從八月三十一日起訪問中國，與中國國家主席習近平會面，並參加區域峰會以及二次世界大戰結束八十周年紀念活動。

俄羅斯總統助理鄂夏柯夫表示，普亭將於八月三十一日至九月一日出席在天津舉行的上海合作組織峰會。

普亭和習近平將在九月二日舉行雙邊會談，隨後普亭將參加中方九月三日在北京舉行的二戰紀念活動。

習近平以貴賓身分出席俄國五月九日舉行的勝利日閱兵儀式，紀念二戰擊敗納粹德國八十周年。