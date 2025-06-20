美中大使交鋒 謝鋒籲撤關稅、龐德偉喊糾正美中失衡

大陸駐美大使謝鋒十八日在美中貿易全國委員會的活動上表示，美國應該成為大陸的合作夥伴，而不是競爭對手，並呼籲美國撤消對大陸不合理的高額關稅；以視訊方式參加同場活動的美國駐陸大使龐德偉則表示，中美必須糾正當前兩國關係的失衡。

據大陸駐美使館十九日消息，美中貿易全國委員會在華盛頓舉行的二○二五年度慶典晚宴，謝鋒應邀出席並發表演講。他說，中美經貿合作是優勢互補的雙向選擇，不是你輸我贏的零和遊戲。貿易逆差不等於吃虧，不能只盯著貨物貿易，不說在服務貿易中的巨額順差（美國），不看美企在大陸當地巨大銷售利益，不算大陸付出的巨大環境成本、資源成本。

他指，大陸願意進口更多美國商品，但美方嚴格限制半導體等優勢產品出口，還對願意來美投資消費的大陸企業、買家、遊客、學生關上大門，「我想買的你不賣，光靠大豆、牛肉怎麼解決逆差？ 」

針對中美經貿磋商機制首次會議在英國倫敦舉行，他稱，當務之急要落實、維護來之不易的對話成果，當前美對大陸關稅仍然畸高，嚴重制約和損害中美經貿往來，應該徹底取消。

彭博報導，甫於上月履新的美國駐華大使龐德偉在美中貿易全國委員會年度晚宴上表示，不受約束的全球化，日益造成單一來源供應鏈的脆弱性。美國希望通過將許多關鍵供應鏈轉移回美國國內，重塑與大陸及世界的貿易關係。

龐德偉指出，美國的企業在零部件、投入品、中間產品甚至整個供應鏈方面都對大陸過度依賴。必須糾正當前兩國關係的失衡，如果美國要在全球貿易中追求國家利益，就不能過於依賴隨時可被切斷的外國供應鏈。

中美經貿談判達成初步框架協議，但在稀土和晶片等關鍵問題上仍然僵持不下。