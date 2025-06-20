川普顧問示警：陸AI緊追美 美恐續對陸科技領域施壓

美國總統川普的白宮加密貨幣與人工智慧（ＡＩ）事務主管薩克斯（David Sacks）近日告誡稱，大陸已能熟練地繞開華盛頓的出口管制，且其半導體設計能力最多落後美國兩年。

薩克斯十八日接受彭博電視採訪時表示，美國應該對大陸科技巨頭華為正快速追趕海外競爭對手感到擔心。他還表示，大陸ＡＩ新創公司深度求索（DeepSeek）今年初推出的突破性ＡＩ模型顯示，即使面臨出口限制，大陸依然能夠在關鍵技術上取得進展。

「在DeepSeek之前，人們以為大陸的ＡＩ模型落後好幾年，但我們後來意識到他們只落後了幾個月」，薩克斯說。彭博指出，他的說法凸顯了川普政府在科技領域持續向大陸施壓的意圖。隨著中美兩大經濟體在ＡＩ領域爭奪主導地位，出口管制已成為雙方貿易談判中的摩擦點。北京反對美國對先進技術的管制，美國則擔憂大陸限制關鍵礦產出口。

這是薩克斯短期內再度提及美中之間ＡＩ和半導體的差距。他本月十日在華盛頓舉行的亞馬遜科技技術峰會上說，大陸在ＡＩ領域並沒有比美國落後很多年，可能只差三到六個月，「這是一場勢均力敵的競賽」。但白宮隨後澄清，薩克斯指的是大陸的ＡＩ模型，並補充大陸在ＡＩ晶片性能方面比美國落後一到二年。

薩克斯在彭博電視的採訪中，還批評拜登政府此前提出的「ＡＩ擴散規則」。他主張在晶片出口控制方面採取更有彈性的策略，並認為美國盟友願意在符合安全要求的前提下，與美國科技公司合作。薩克斯表示，美國領先的半導體不應該流向大陸，這方面美方已有管制，「我不認為我們需要為每一筆ＧＰＵ交易都制定一個全球化的管制體系。」

薩克斯還警告稱，若美國對向盟友銷售的ＡＩ晶片過度限制，可能會在不知不覺中為華為等大陸企業創造機會，可能促使其他國家轉向擁抱大陸技術，「怎麼突然間華為到處都是？這市場原本是我們的啊！為什麼當初不趁機鞏固優勢？」