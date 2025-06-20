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港交所成立25年「金鑼遊街」 力推人民幣國際化

聯合報／ 香港特派員李春／香港報導

香港交易所大金鑼遊街，稱二十五歲已成多元化金融市場，將力推人民幣國際化，會計師樓稱，對香港全年ＩＰＯ市場取得領先地位審慎樂觀。

香港交易所成立二十五周年，將一輛貨車裝扮為「金鑼巡遊號」，載著港交所上市專用的大金鑼，二十日起一連兩個星期，遊走於港九新界各區展示。二十日首站是香港中環中環摩天輪，車到地頭，當地參觀人士可與大金鑼合照，亦可穿上紅背心，感受港股交易大堂氣氛，現場亦設互動遊戲，讓人了解港交所及香港金融市場發展。

港交所行政總裁陳翊庭說，金鑼是港交所及香港作為國際金融中心的一件具象徵意義物品，希望讓金鑼近距離接觸公眾。他表示，港交所會繼續做好工作，在包括上市規則等方面，更好吸引不同企業及投資者，通過香港平台將資本及機遇連接起來。

港交所主席唐家成出席港交所二十五周年活動時說，港交所由一間普通股票交易所，變成多元化金融市場，未來希望增加投資產品類別，推動人民幣國際化。歡迎中國大陸提出允許在香港上市的粵港澳大灣區企業，按規定在深圳交易所上市，認為兩地屬合作而非競爭，可吸引更多投資者及發行人來港。

會計師事務所德勤中國華南區主管合夥人歐振興說，對香港全年ＩＰＯ市場取得領先地位持審慎樂觀態度，目前香港有逾一百七十宗正在處理的上市申請個案，他認為其中一一八間屬Ｈ股公司，Ａ+Ｈ約二十一間，因此相信香港仍以服務大陸企業為主。

對於潛在美國上市中概股回流，歐振興相信除非涉及法規或被迫退市，否則企業將維持在美國的上市地位，以接觸北美投資者，但企業同時在香港上市可以令股份交易時間更長，有利股份流動性。香港有較便利的第二上市安排，可套用美國財務制度，相信中概股已在考慮或準備回流，但要選擇合適時機。

香港交易所 金融中心 人民幣

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