習近平普丁討論中東局勢
新華社報導，大陸國家主席習近平昨（19）日與俄羅斯總統普丁通電話，就中東局勢交換意見。
習近平闡述了中方的原則立場，針對當前事態，提出四點主張：
第一，推動停火止戰是當務之急。衝突當事方尤其是以色列應當儘快停火，防止局勢升級，堅決避免戰爭外溢。
第二，保障平民安全是重中之重。衝突當事方應嚴格遵守國際法，堅決避免殃及無辜平民，並為第三國公民撤離提供便利。
第三，開啟對話談判是根本出路。溝通對話是實現持久和平的正確路徑。堅定政治解決伊朗核問題大方向不動搖，堅持通過對話談判推動伊朗核問題重回政治解決軌道。
第四，國際社會促和努力不可或缺。以伊衝突導致中東緊張局勢驟然升級，也對全球安全造成嚴重衝擊，國際對衝突當事方有特殊影響的大國要為推動局勢降溫作出努力。聯合國安理會應當為此發揮更大作用。
報導指出，普丁通報俄方對當前中東局勢的看法，表示以色列襲擊伊朗核設施非常危險，伊核問題應通過對話協商解決。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言