習近平普丁討論中東局勢

經濟日報／ 記者葉文義／綜合報導

新華社報導，大陸國家主席習近平昨（19）日與俄羅斯總統普丁通電話，就中東局勢交換意見。

習近平闡述了中方的原則立場，針對當前事態，提出四點主張：

第一，推動停火止戰是當務之急。衝突當事方尤其是以色列應當儘快停火，防止局勢升級，堅決避免戰爭外溢。

第二，保障平民安全是重中之重。衝突當事方應嚴格遵守國際法，堅決避免殃及無辜平民，並為第三國公民撤離提供便利。

第三，開啟對話談判是根本出路。溝通對話是實現持久和平的正確路徑。堅定政治解決伊朗核問題大方向不動搖，堅持通過對話談判推動伊朗核問題重回政治解決軌道。

第四，國際社會促和努力不可或缺。以伊衝突導致中東緊張局勢驟然升級，也對全球安全造成嚴重衝擊，國際對衝突當事方有特殊影響的大國要為推動局勢降溫作出努力。聯合國安理會應當為此發揮更大作用。

報導指出，普丁通報俄方對當前中東局勢的看法，表示以色列襲擊伊朗核設施非常危險，伊核問題應通過對話協商解決。

衝突 伊朗 中東

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