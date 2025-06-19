禁毒將有進展？陸公安部長見美大使：願與美方務實合作
新華社19日晚間報導，大陸國務委員兼公安部長王小洪19日在北京會見美國駐陸大使龐德偉。王小洪表示，中方願同美方在禁毒、非法移民遣返等執法領域開展務實合作，龐德偉則說，願做兩國關係發展的溝通者、促進者，推動禁毒執法等領域交流合作。
王小洪表示，中方願同美方落實兩國元首重要共識，本著相互尊重、和平共處、合作共贏原則，在禁毒、非法移民遣返等執法領域開展務實合作，努力取得有利於兩國人民福祉的成果。他說，希望美方與中方相向而行，秉持平等態度，尊重各自關切，為兩國關係發展注入正能量。
據報導，龐德偉表示，願做兩國關係發展的溝通者、促進者，推動禁毒執法等領域交流合作。
美國總統川普今年2、3月間以芬太尼對大陸加徵20%關稅，目前尚未處理。在此前中美5月日內瓦經貿會談、6月倫敦會談時，芬太尼一直不是首要議題。
不過，在6月9日至10日的倫敦會談過後，美國貿易代表葛里爾當時說，芬太尼問題也是川普的優先事項。「我們預期中方在此議題也會有重大進展。」他補充道，兩國現階段暫無安排進一步會議，但雙邊經常有往來，若有需要隨時可以開會。
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