加強與南太島國海事合作 大陸籲維護國際運輸通道安全

大陸在五月底與其具有邦交關係的太平洋島國舉行了第三次外長會，近日官方釋出了新的合作倡議，針對海事領域合作，呼籲「共同維護國際運輸通道安全，保障全球物流供應鏈韌性」。

今年五月廿八日至廿九日，大陸在福建廈門舉辦「第三次中國—太平洋島國外長會」，與北京有邦交的十一國和太平洋島國論壇皆派員參加，會議除發表聯合聲明，隨後大陸方面還發布了落實第三次外長會「共識舉措清單」。其中，在海事合作方面，列有「中國加強同太平洋島國海事領域務實合作的倡議」。

上述倡議全文近日甫公告。根據大陸海事局官網十八日的公告，大陸表示，；支持通過加強海事領域合作，「共同維護國際運輸通道安全，保障全球物流供應鏈韌性」。

大陸方面在「倡議」中宣告堅定維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，共同維護以國際海事組織等為基礎的全球航運業框架。大陸並倡議，聚焦海上交通管理、海上風險防控等重點領域，大陸將深化同太平洋島國的資訊、經驗和最佳實踐分享，推動區域內渡運安全管理體系完善、危險品監管機制優化，「為強化區域海上安全治理提供必要支持」。

大陸強調，支持太平洋島國建立完善履約技術標準和法制體系，每年在大陸開展至少一期島國海事官員培訓班，深化國際規則與標準制定的聯合研究，提升雙方在全球海事治理中的參與度和影響力，維護亞太地區航運整體利益。大陸將推動與太平洋島國間建立海事定期磋商機制，通過簽訂雙邊、多邊海事合作文件，探索建立「更加開放、包容的區域海事治理新模式」。

公開資料顯示，大陸與太平洋島國中的索羅門締有未公開的安全協議，大陸也在近年積極協助培訓其太平洋友邦的警務人員，並舉行「執法能力與警務合作部長級對話」機制。