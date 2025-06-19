補繳除籍證明申請具結或延後 陸委會指仍有陸配找嘸人

要求陸配補繳除籍證明，受理改以具結或延後期限等的申請至6月30日，陸委會副主委梁文傑今表示，6月30日是申請要具結或延後的截止期限，不是專案完成期限。主管機關會盡可能設法聯繫當事人，如果最後真的聯絡不到，或是對方拒不見面，可能到時候還是必須要有處置。

移民署四月初發出1.2萬份通知書給陸配與陸配二代，要求3個月內補繳除籍證明，由於爭議不斷，陸委會已宣布放寬到六類人士可以具結、三類人士可以延後補繳，而相關措施的受理時間已經公布，將自4月21日起至6月30日止。

梁文傑19日在例行記者會上表示，6月30日是讓陸配申請要具結還是延後的申請截止期限，不是該專案完成的期限。申請時間是從4月20日宣布到6月30日為止，在此期間內有提出申請的個案，移民署都要逐案審查，也會逐案通知申請人審查的結果及需要配合辦理的事項。

梁文傑強調，註銷一個人的台灣身份是重大的事由，主管機關會盡可能設法聯繫當事人，了解對方沒有申請，也沒有回去辦除籍的原因，再做後續處理，不會逕行註銷其台灣身份。

他也指出，現在確實還是有一些陸配聯繫不到，對方也沒有向主管機關提出申請要具結還是延後，還是有什麼疑難雜症，「這樣的狀況會盡量聯絡到當事人，但是如果最後真的聯絡不到，或是拒不見面，可能到時候還是必須要有處置。」

他另補充，也有一些陸配，因為政府要求其提出除籍證明，所以對方乾脆選擇放棄台灣身份，也是有的。