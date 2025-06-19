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雙城論壇蔣萬安赴陸回訪？ 陸委會：北市還沒提出申請案

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
台北市長蔣萬安。聯合報系資料照
台北市長蔣萬安。聯合報系資料照

雙城論壇今年邁入第16年，按慣例今年會由台北市長到上海回訪，陸委會副主委梁文傑今表示，台北市還沒有提出相關申請案。他也回應，只要聚焦在市政的本質以及都市治理都樂見。

梁文傑表示，政府的立場一向是支持合於規範、對等尊嚴、不預設政治前提的交流，「雙城論壇是一個城市交流，所以向來的態度就是只要聚焦在市政的本質以及都市治理，我們就樂見。」

但他表示，到目前為止，台北市還沒有提出來說要赴陸參加雙城論壇的申請案，有關相關規劃請大家去詢問一下台北市政府。

此外，關於國民黨立委陳玉珍18日參加節目，在回應「中共解放軍選在金門登陸」的提問時表示「如果我那時候是金門縣長，我一定會站出來先跟大陸談」，並稱一定要跟對方談，跟台灣談也救不了。

梁文傑對此表示，講這些話內部吵來吵去，對台灣民心士氣不好，是給中共看笑話，「不太想評論陳委員講這些話，因為中共就是要看到我們內部分歧、越亂越好。」

梁文傑提到，「兩岸人民關係條例」訂有規範，台灣各級地方政府機關非經陸委會授權，不得與陸方以任何形式協商簽署協議，但他也強調「這是平時的法律規範」，如果發生像陳玉珍所說的狀況，那個時候可能是台灣所面臨的緊急狀況，或者已經不再是平時的法律現狀，那個時候適用的法律條文可能也不是兩岸條例。

他最後表示，還是希望臺灣不分台澎金馬，大家團結一致，面對外來侵擾的時候，大家都能夠一致堅定的保衛中華民國。

雙城論壇 陸委會 蔣萬安 梁文傑 上海

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