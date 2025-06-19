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趁亂吃豆腐？陸駐以使館助持台胞證者撤離 陸委會：中共一向作法

聯合報／ 記者陳湘瑾／台北即時報導
陸委會副主委梁文傑19日主持例行記者會，回應大陸駐以色列大使館撤僑一事。記者陳湘瑾／攝影
陸委會副主委梁文傑19日主持例行記者會，回應大陸駐以色列大使館撤僑一事。記者陳湘瑾／攝影

大陸駐以色列大使館19日發布關於在以色列中國公民撤離登記的通知，該通知稱，登記人員須持有中國大陸護照或旅行證，當中也提及持台胞證者。陸委會副主委梁文傑19日對此回應，中共是要藉此形塑為台灣人民的保護者的形象，但是我外交部門也會盡全力來自己的僑民。

大陸駐以色列大使館19日發布關於在以色列中國公民撤離登記的通知。該通知稱，撤離方式是擬乘坐大巴車經貝京口岸（位於以色列埃及邊境）出境，現開始人員登記。該通知稱，登記人員須持有中國護照或旅行證（含香港特區護照、澳門特區護照、台胞證，無護照人員須持有國內身分證）

梁文傑先引述外交部長林佳龍今早所提出的數據，現在大概有270多位國人在以色列，我駐以色列代表處都有聯繫跟掌握，現在有20人已經循陸路離境，伊朗的話，我國僑民有9人，其中已經有3人撤離。

梁文傑表示，每一次在國際上有發生這樣的狀況，中共都會宣布台灣民眾持台胞證可以向其使館求助。目前我外交部並沒有做出撤僑的決定，目前狀況為視在以色列的台灣人，如果有需要的話，外交部會幫他們協助安排。

他也提到，過去不管是日本震災、印尼南亞海嘯等，上述做法是中共一向態度跟做法，這個狀況不是從今天才開始，也不會結束，「對中共來講，是要形塑是台灣人民的保護者的形象，但是我們的外交部門也會盡全力來保護我們自己的僑民。」

陸委會 護照 外交部 台胞證 以色列

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