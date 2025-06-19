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喪失原籍證明補件申請倒數 陸委會：仍有陸配未回覆

中央社／ 台北19日電
移民署要求約1.2萬名在台定居的原陸籍人士在3個月內補件「喪失原籍證明」。陸委會副主委梁文傑指出，6月30日是申請截止期限是而非專案截止期限。聯合報系資料照
移民署要求約1.2萬名在台定居的原陸籍人士在3個月內補件「喪失原籍證明」。陸委會副主委梁文傑指出，6月30日是申請截止期限是而非專案截止期限。聯合報系資料照

移民署要求約1.2萬名在台定居的原陸籍人士在3個月內補件「喪失原籍證明」。陸委會副主委梁文傑今天說，6月30日是申請截止期限是而非專案截止期限。有些陸配至今仍未回覆，也有人已經選擇放棄台灣身分。

陸委會今天下午舉行例行記者會，梁文傑主持並說明「喪失原籍證明」補件的相關進度。

梁文傑表示，6月30日是申請截止期限並不是專案截止的期限。在6月30日前，需要補件的陸籍人士可以就各自的情形提出具結、延後繳交或說明其他情況。在截止之前提出申請的案件，移民署會逐案審查，並通知申請人審查的結果，以及需要配合辦理的事項。

針對截至目前未提出申請的人士，梁文傑表示，因為註銷台灣身分是重大的事情，所以主管機關會設法聯繫當事人，了解沒有申請、沒有辦除籍的原因後再做處置，不會逕行註銷他的台灣身分。

他說，到目前為止，確實還是有一些陸配聯繫不上，也未向主管機關提出申請，說明要用具結還是延後的方式辦理，以及是否面臨疑難雜症。對於這樣的當事人，仍會盡量連絡，但若最後還是聯絡不到或是拒不見面，到時候還是必須要有處置。

梁文傑也證實，確實有一些陸配因為被要求提出除籍證明，所以乾脆選擇放棄台灣身分。

內政部移民署今年4月清查獲准在台定居陸配約14萬多人，部分當事人未繳回喪失原籍證明，日前要求約1.2萬人在3個月內補件，否則將撤銷定居證，通知戶政事務所撤銷戶籍登記。

陸配 陸委會 移民署 梁文傑

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