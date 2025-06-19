陸發布「懲獨22條」將滿一年 陸委會：企圖形塑中共對台長臂管轄假象

大陸發布「懲獨22條」將於21日滿一年，陸委會副主委梁文傑19日在例行記者會上表示，中共的這些懲獨審理措施是企圖形塑中共對台灣長臂管轄的假象，對於台灣人民沒有任何的拘束力，無助於兩岸的安全互動和相互理解。

梁文傑表示，去年6月21號中共發表所謂的懲獨22條，引發台灣人民強烈的反感，他並列舉近一年中共藉懲獨22條所做的事情。

去年8月7號，國台辦開設懲獨專欄，列出以往公布的台獨分子，並提供舉報信箱；去年10月14日，將沈伯洋、曹興誠、黑熊學院列入台獨頑固份子，禁止沈伯洋、曹興誠及其家族進入中國大陸和香港澳門，限制黑熊學院及沈伯洋和曹興誠的關聯機構與中國大陸有關組織、個人進行合作。

今年3月17日，中共國安部公布4名資通電軍的個資，並主張終身追責；今年3月26日，國台辦又開設台獨打手幫凶的舉報信箱，並點名舉報人員，包括內政部長劉世芳、立委沈伯洋、吳思瑤、黃捷、台北地檢署檢察官林達、林俊言、林俊廷、曹新城、史書華、温子渝（八炯）、陳柏源（閩南狼）等人。

6月5日，中共又宣布對沈伯洋父親進行懲戒。6月5日，中共廣州市公安局又發布通告，懸賞通緝我20名資通電軍人員。6月11日，國台辦就我國政府要求陸配提出除籍證明一事，希望受打壓迫害者進行舉報，追懲迫害陸配的台獨打手、幫凶，依法追責、依法嚴懲等。

梁文傑表示，本會要強調，中共的這些懲獨措施是企圖形塑中共對台灣長臂管轄的假象，製造台灣民眾的寒蟬效益，操作對台灣的統戰分化，這些舉措對於台灣人民沒有任何的拘束力，無助於兩岸的良性互動和相互理解，也不可能改變台灣民眾捍衛自由的決心。