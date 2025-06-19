陸委會副主委沈有忠：國家主權無法退讓妥協 盼朝野政黨盡快凝聚共識

陸委會副主委沈有忠19日出席活動時表示，政黨競爭可以非常多元激烈，但是國家安全、國家主權是完全沒有辦法退讓妥協的議題，希望朝野政黨、社會各界面對到國家主權議題、自由民主生活方式的議題時，能盡快凝聚最大的共識。

沈有忠19日出席東海大學政治學系與TVBS合作舉辦的「地緣政治新秩序：從晶片到關稅的美中台三角競局」座談會。他表示，可以看到最近中共對台灣的威脅，幾乎就是無所不用其極的步步進逼，而且是極限施壓，用各種不同的方式，像是軍機軍艦擾台、經濟脅迫等，好像已經變成是日常生活的一部分。

沈有忠提到即將發布滿1周年的「懲獨22條」，從2024年直到今年5月為止，國人赴陸遭受到侵擾、關押、拘禁或延遲返台的數目持續上升，大概有132位國人有這樣的遭遇跟案例，「當然這個數字有可能還是黑數，因為我們掌握到的是台面上的數字。」

而關於聯大2758號決議文、開羅宣言等，沈有忠指出，這些非常具有爭議性、甚至是完全誤用國際文件的情況，都是對於台灣在國際上面的參與，或者說對於台灣國際地位的維護來說形成莫大壓力。

沈有忠表示，政府的作為包括強化國防自主和經濟韌性，並與理念相近國家持續深化合作，也會希望在兩岸議題上有一些主導性，「我們不是一天到晚就只有在談是不是要接受九二共識，台灣當然也可以有一些自己的主張，我們也不斷尋找可以跟中國大陸重新展開對等、尊嚴、對話的機制跟可能性，這都有來賴於國人的團結。」

沈有忠最後表示，民主政治的政黨競爭可以非常多元，也可以非常激烈，但是國家安全、國家主權、自由民主的生活方式，是完全沒有辦法退讓、沒有辦法妥協的一個議題。希望朝野政黨、社會各界面對到國家主權議題、自由民主生活方式議題時，能盡快凝聚最大的共識，面對快速且嚴峻的挑戰。