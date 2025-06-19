以伊衝突持續 中國在以色列民眾不滿撤離工作

以伊衝突持續，近日有中國民眾向X帳號「李老師不是你老師」投書抱怨，指中國領事館組織撤離僅針對留學生，並且還要自費，身為華工還未收到通知，也有人回應「連台灣都撤僑了」，顯然不滿中國撤離工作。

對此，中國駐以色列使館今天發布「關於在以色列中國公民撤離登記的通知」（下稱「通知」）。通知指出，綜合考慮當前形勢、路線安全、通關便捷、機票充足等因素，中國駐以色列使館將自20日起協助有撤離意願的中國公民分批轉移撤離。

通知稱，擬乘坐巴士至位於以色列與埃及邊境的比金邊境港口離境，從發布通知的開始進行人員登記。登記人員須持有中國護照或旅行證，包含香港護照、澳門護照、台胞證；無護照人員須持有中國國內身分證。

投書到「李老師不是你老師」的中國民眾表示，此前「中國領事館組織的撤僑只針對中國留學生」，留學生估計不到1000人，但是目前在以色列的中國人約3萬人，包含他本身是到以色列工作，但是「我們也是中國人」、「請一定為我們發聲」。

這則投書還提到，中國領事館通過學聯對留學生發布的訊息，學聯主席還告訴學生不要向外轉發相關訊息，並指這輪只針對留學生，「我不能理解！我們打工人不是中國人嗎？一樣是中國護照的持有者！為什麼撤離少數，留下大多數？」

投書人還稱，「撤僑像618搶購」，學聯主席要求學生在30分鐘內回覆是否撤離並填寫相關表格，撤離還是自費的，領事館只是幫忙租車，租車費用需要撤離人員分攤。「撤離路上如果遇到警報，叫大家不要慌張！以免影響國家形象！我想問！不慌張的人用得著撤離嗎！」

中國外交部發言人郭嘉昆昨天回應，截至目前，在相關鄰近國家積極協助支持下，已有791名中國公民自伊朗轉移至安全地區，還有千餘人正在轉移撤離途中。

根據外交部18日新聞稿顯示，繼15日駐以色列代表處與駐約旦代表處共同協助14名滯留以國的台灣人入境約旦並返國，駐以色列代表處近日再協助2批共6名在以國的台灣人搭車前往邊關入境約旦。