快訊

不只美恐攻伊朗重挫台股 法人曝還有這個大隱憂

安泰銀主辦陶朱隱園聯貸又踩雷 業界解讀為何頻失手

沒有言論自由了？法國極右派如何扭曲語言削弱民主

以伊衝突持續 中國在以色列民眾不滿撤離工作

中央社／ 北京19日電
以伊衝突持續，陸駐以色列使館呼籲中國公民盡快通過陸路離境或回國。（路透）
以伊衝突持續，陸駐以色列使館呼籲中國公民盡快通過陸路離境或回國。（路透）

以伊衝突持續，近日有中國民眾向X帳號「李老師不是你老師」投書抱怨，指中國領事館組織撤離僅針對留學生，並且還要自費，身為華工還未收到通知，也有人回應「連台灣都撤僑了」，顯然不滿中國撤離工作。

對此，中國駐以色列使館今天發布「關於在以色列中國公民撤離登記的通知」（下稱「通知」）。通知指出，綜合考慮當前形勢、路線安全、通關便捷、機票充足等因素，中國駐以色列使館將自20日起協助有撤離意願的中國公民分批轉移撤離。

通知稱，擬乘坐巴士至位於以色列與埃及邊境的比金邊境港口離境，從發布通知的開始進行人員登記。登記人員須持有中國護照或旅行證，包含香港護照、澳門護照、台胞證；無護照人員須持有中國國內身分證。

投書到「李老師不是你老師」的中國民眾表示，此前「中國領事館組織的撤僑只針對中國留學生」，留學生估計不到1000人，但是目前在以色列的中國人約3萬人，包含他本身是到以色列工作，但是「我們也是中國人」、「請一定為我們發聲」。

這則投書還提到，中國領事館通過學聯對留學生發布的訊息，學聯主席還告訴學生不要向外轉發相關訊息，並指這輪只針對留學生，「我不能理解！我們打工人不是中國人嗎？一樣是中國護照的持有者！為什麼撤離少數，留下大多數？」

投書人還稱，「撤僑像618搶購」，學聯主席要求學生在30分鐘內回覆是否撤離並填寫相關表格，撤離還是自費的，領事館只是幫忙租車，租車費用需要撤離人員分攤。「撤離路上如果遇到警報，叫大家不要慌張！以免影響國家形象！我想問！不慌張的人用得著撤離嗎！」

中國外交部發言人郭嘉昆昨天回應，截至目前，在相關鄰近國家積極協助支持下，已有791名中國公民自伊朗轉移至安全地區，還有千餘人正在轉移撤離途中。

根據外交部18日新聞稿顯示，繼15日駐以色列代表處與駐約旦代表處共同協助14名滯留以國的台灣人入境約旦並返國，駐以色列代表處近日再協助2批共6名在以國的台灣人搭車前往邊關入境約旦。

護照 留學生 以色列

延伸閱讀

以色列突襲伊朗 連3天3架神秘貨機自中國飛往中東

影／以伊戰爭台僑找中國協助？林佳龍：有保持聯繫避免炒作

傳英德法外長計劃20日在日內瓦與伊朗舉行核談判

以伊衝突 陸外長與埃及、阿曼外長通話 「目前局勢是非曲直一目了然」

相關新聞

以伊戰爭 分析：中國在外交斡旋上沒太大空間

以色列及伊朗戰爭持續，美國是否會軍事介入備受關注。中國國家主席習近平日前表示，願為恢復中東地區和平穩定發揮建設性作用。有...

「這不是向亞洲的轉向」普亭：發展對陸關係 是自然的合作方向

俄羅斯總統普亭和大陸國務院副總理丁薛祥將於20日在聖彼得堡會見。普亭近期談到發展對大陸的關係時表示，這不是向亞洲的轉向，...

以伊衝突持續 中國在以色列民眾不滿撤離工作

以伊衝突持續，近日有中國民眾向X帳號「李老師不是你老師」投書抱怨，指中國領事館組織撤離僅針對留學生，並且還要自費，身為華...

看待「這地」主權爭議…陸聯合國副代表批「殖民主義心態陰魂不散」

中國大陸常駐聯合國副代表耿爽18日在審議福克蘭群島問題時指出，殖民主義犯下的罪行罄竹難書，殖民主義心態和殖民主義思維仍然...

馬英九訪福州「三坊七巷」 哽咽致敬革命烈士

前總統馬英九第四度訪問大陸，昨第五日到與民國史、民族抵禦外侮歷史相關的福州市三坊七巷，參訪林覺民故居、林則徐紀念館，向革...

大陸雙航母現身西太平洋海域 日本罕見公布詳細航路

日本國防部統合幕僚監部，17日公布大陸2艘航空母艦遼寧號和山東號，從6月8日到16日的航行軌跡，確認2艘航艦首次同時現身...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。